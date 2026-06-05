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Grudnjak kao odjevni predmet: Novi trend ove sezone

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ATV
05.06.2026 22:06

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Грудњак
Foto: Pexels

Nakon godina dominacije udobnih i minimalističkih krojeva, dekolte se ponovo vraća među vodeće modne trendove. Ovoga puta u fokusu nisu klasični topovi, već grudnjaci koji se nose kao samostalni odjevni komad.

Trend je posebno privukao pažnju na ovogodišnjem festivalu Coachella, gdje su brojne poznate ličnosti birale upečatljive modele grudnjaka u kombinaciji s trapericama niskog struka. Među njima su bile i poznate zvijezde poput Kajli Džener , Olivija Rodrigo i Adison Rej.

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Sličan smjer pratili su i veliki modni brendovi na revijama za proljeće i ljeto 2026. godine, gdje su predstavljeni luksuzni modeli ukrašeni kristalima, perlama i drugim detaljima, s naglaskom na isticanje dekoltea.

Modni stručnjaci ističu da se promijenio i odnos prema ženskom tijelu. Sve više žena bira odjeću koja naglašava njihove atribute, ne doživljavajući to kao nešto neprimjereno, već kao izraz samopouzdanja i ličnog stila.

Dizajneri naglašavaju da je ključ uspješnog nošenja ovakvih kombinacija upravo sigurnost u sebe. Grudnjak kao modni komad više nije rezervisan samo za pozornice i crvene tepihe, već postaje dio svakodnevnih modnih izdanja, prenosi Avaz.

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Najnoviji trend pokazuje da se moda ponovo okreće ženstvenosti, dok dekolte, koji je godinama bio u drugom planu, ponovo zauzima važno mjesto u svijetu stila.

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Tagovi :

moda

trend

grudnjak

Odjeća

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