Riješite se podočnjaka i izgledajte svježe za samo nekoliko minuta

Autor:ATV
Komentari:0
Podočnjaci su često prvi trag neprospavane noći koji želimo da sakrijemo, ali srećom postoje brza bjuti rješenja koja u samo nekoliko minuta mogu osvježiti izgled i vratiti odmorniji izraz licu - bez komplikovanih rutina i dugog čekanja.
Kada je potrebno trenutno "buđenje" područja oko očiju, mali SOS trikovi mogu napraviti vidljivu razliku u kratkom vremenu, a jastučići protiv podočnjaka spadaju među najpopularnije opcije za brzo osvježen i odmorniji izgled.
Svijet
Toplotni talas se širi Evropom: Škole zatvorene, na snazi crveno upozorenje
Mejkap artisti jastučiće protiv podočnjaka često koriste u bekstejdžu modnih revija kako bi pripremili kožu modela, jer istovremeno djeluju na podočnjake, ali i na bore i sitne linije, ublažavajući ih za svega nekoliko minuta.
Rezultat je svježiji, odmorniji pogled, zahvaljujući formulama koje su često bogate hidratantnim i dekongestivnim aktivnim sastojcima.
Drugim riječima, u pitanju je idealan SOS tretman kada god je području oko očiju potreban trenutni boost.
Za najbolji efekat treba birati formule sa snažno hidratantnim sastojcima, među kojima hijaluronska kiselina, očekivano, zauzima posebno mjesto.
Zdravlje
Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih
Tu su i poliglutaminska kiselina, niacinamid i aloe vera. Ipak, najefikasniji sastojak protiv podočnjaka ostaje kofein, prije svega zbog svog efekta "razbuđivanja" - djeluje na mikrocirkulaciju krvi i limfu, zbog čega pomaže u smanjenju otoka izazvanih zadržavanjem vode.
Da, ali nude privremeno rješenje. Riječ je o malom "pojačanju", odnosno SOS tretmanu za trenutni rezultat.
Njihov efekat nije čudesan niti trajan: flasteri protiv podočnjaka najbolje djeluju kao dopuna kremi za područje oko očiju koja se koristi svakodnevno.
U zavisnosti od formule, mogu se nanositi dva do tri puta sedmično. Hidratantne formule mogu se koristiti i svakodnevno.
Zdravlje
Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti
Razlika između kreme za područje oko očiju i jastučića protiv podočnjaka je u načinu djelovanja, prenosi zadovoljna.rs.
Flasteri nude privremeno, koncentrisano rešenje, dok kreme za područje oko očiju djeluju dugoročno i imaju formule pogodnije za svakodnevnu upotrebu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Nauka i tehnologija
4 h0
Najnovije
17
23
17
19
17
14
17
10
16
58
Trenutno na programu