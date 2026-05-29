Riješite se podočnjaka i izgledajte svježe za samo nekoliko minuta

Podočnjaci su često prvi trag neprospavane noći koji želimo da sakrijemo, ali srećom postoje brza bjuti rješenja koja u samo nekoliko minuta mogu osvježiti izgled i vratiti odmorniji izraz licu - bez komplikovanih rutina i dugog čekanja.

Kada je potrebno trenutno "buđenje" područja oko očiju, mali SOS trikovi mogu napraviti vidljivu razliku u kratkom vremenu, a jastučići protiv podočnjaka spadaju među najpopularnije opcije za brzo osvježen i odmorniji izgled.

Mejkap artisti jastučiće protiv podočnjaka često koriste u bekstejdžu modnih revija kako bi pripremili kožu modela, jer istovremeno djeluju na podočnjake, ali i na bore i sitne linije, ublažavajući ih za svega nekoliko minuta.

Rezultat je svježiji, odmorniji pogled, zahvaljujući formulama koje su često bogate hidratantnim i dekongestivnim aktivnim sastojcima.

Drugim riječima, u pitanju je idealan SOS tretman kada god je području oko očiju potreban trenutni boost.

Koje sastojke treba tražiti

Za najbolji efekat treba birati formule sa snažno hidratantnim sastojcima, među kojima hijaluronska kiselina, očekivano, zauzima posebno mjesto.

Tu su i poliglutaminska kiselina, niacinamid i aloe vera. Ipak, najefikasniji sastojak protiv podočnjaka ostaje kofein, prije svega zbog svog efekta "razbuđivanja" - djeluje na mikrocirkulaciju krvi i limfu, zbog čega pomaže u smanjenju otoka izazvanih zadržavanjem vode.

Da li su zaista efikasni

Da, ali nude privremeno rješenje. Riječ je o malom "pojačanju", odnosno SOS tretmanu za trenutni rezultat.

Njihov efekat nije čudesan niti trajan: flasteri protiv podočnjaka najbolje djeluju kao dopuna kremi za područje oko očiju koja se koristi svakodnevno.

Koliko često ih treba koristiti

U zavisnosti od formule, mogu se nanositi dva do tri puta sedmično. Hidratantne formule mogu se koristiti i svakodnevno.

Razlika između kreme i jastučića

Razlika između kreme za područje oko očiju i jastučića protiv podočnjaka je u načinu djelovanja, prenosi zadovoljna.rs.

Flasteri nude privremeno, koncentrisano rešenje, dok kreme za područje oko očiju djeluju dugoročno i imaju formule pogodnije za svakodnevnu upotrebu.