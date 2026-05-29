Svijet je upozoren: Sljedeća godina će donijeti razorne posljedice

29.05.2026 12:54

Foto: Pixabay/Luminas_Art

Svjetska meteorološka organizacija (SMO) objavila je novi izvještaj zasnovan na podacima NASA, koji otkriva zabrinjavajuća predviđanja o predstojećem klimatskom fenomenu poznatom kao "super El Ninjo".

Postoji izuzetno velika vjerovatnoća privremenog skoka globalnih temperatura, što bi moglo izazvati niz katastrofalnih poplava i suša širom planete.

Najnoviji podaci pokazuju da je vjerovatnoća privremenog povećanja prosječnih globalnih temperatura za više od 1,5 stepeni Celzijusa u poređenju sa predindustrijskim periodom (prosjek između 1850. i 1900. godine) čak 91%.

Složeni klimatski poremećaj El Ninjo manifestuje se zagrijavanjem površinskog sloja mora u centralnom i istočnom Tihom okeanu, uzrokujući globalne lančane reakcije i pomijeranje normalnih obrazaca padavina.

Razorne posljedice

Naučnici prate ovaj fenomen praćenjem kretanja u regionu "Ninjo 3,4", području u centralnom Pacifiku koje je ključno za praćenje El Ninjo – Južne oscilacije. Predviđena petogodišnja prosječna temperatura u ovom regionu, u odnosu na cijeli tropski pojas, ukazuje na izraženu tendenciju razvoja El Ninjo uslova, što se posebno odnosi na 2027. i 2028. godinu.

Stoga, stručnjaci opravdano strahuju da bi 2027. mogla postati najtoplija godina u istoriji.

"El Ninjo se predviđa za kraj 2026. godine, što povećava šanse da će sljedeća godina, 2027, biti rekordna godina", napominje glavni autor izvještaja, dr Leon Hermanson. Time nedvosmisleno ukazuje na direktnu vezu između kraja tekuće godine i predstojećih toplotnih ekstrema.

Istorija bilježi da su takve anomalije već imale razorne posljedice. U tom smislu, "čuvena" 1877. godina je kada je našu planetu pogodio "super El Ninjo" koji je izazvao jednu od najsmrtonosnijih klimatskih katastrofa u zabilježenoj istoriji.

Ekstremno vrijeme

Posljednji jak fenomen ove vrste zabilježen je u periodu od početka 2015. do aprila 2016. godine. NASA je kreirala i javno objavila vizuelizacije koje prate promjene temperatura i struja u Tihom okeanu. One jasno pokazuju kako plavi regioni, koji ukazuju na hladnije temperature, prelaze u crvena, znatno toplija područja u poređenju sa normalnim.

Sam fenomen je primijećen još u 16. vijeku. Ime su mu dali španski ribari koji su primijetili neobično zagrijavanje mora oko Božića, pa su ga, povezujući ga sa praznikom rođenja Hristovog, nazvali El Ninjo, što znači "Dječak", a piše se velikim slovom jer je Dječak zapravo rođeni Isus. Prvi zapis ovog imena datira iz 1892. godine.

Savremeni klimatski modeli pokazuju da obim ovog fenomena direktno diktira snagu njegovog uticaja. S obzirom na trenutna predviđanja, svijet se mora pripremiti za ekstremne vremenske događaje i snažne povezane uticaje na globalnu biosferu, prenosi "B92".

