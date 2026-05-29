Pušten u rad treći linearni akcelerator i Bravos sistem za brahiterapiju

29.05.2026 11:52
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске пуштен је у рад трећи линеарнии акцелератор и Бравос система за брахитерапију у Центру за радиотерапију Бањалука.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske pušten je u rad treći linearnii akcelerator i Bravos sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banjaluka.

Ovim je učinjen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata.

Direktor Afidea IMC Banjaluka, Marijan Bilić, naglasio je da će time biti unapređen sistem liječenja, a biće i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske Nikola Šobot, kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata.

Svečanosti je prisustvovao predsjednik Vlade Savo Minić

UKC Republike Srpske

Linearni akcelerator

Republika Srpska

Savo Minić

Alen Šeranić

Nikola Šobot

