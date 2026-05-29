Pušten u rad treći linearni akcelerator i Bravos sistem za brahiterapiju

Autor:ATV
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske pušten je u rad treći linearnii akcelerator i Bravos sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banjaluka.
Ovim je učinjen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata.
Direktor Afidea IMC Banjaluka, Marijan Bilić, naglasio je da će time biti unapređen sistem liječenja, a biće i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije.
Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske Nikola Šobot, kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata.
Svečanosti je prisustvovao predsjednik Vlade Savo Minić
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h6
Republika Srpska
3 h6
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
5 h21
Najnovije
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Trenutno na programu