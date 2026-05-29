Pušten u rad treći linearni akcelerator i Bravos sistem za brahiterapiju

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske pušten je u rad treći linearnii akcelerator i Bravos sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banjaluka.

Ovim je učinjen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata.

Direktor Afidea IMC Banjaluka, Marijan Bilić, naglasio je da će time biti unapređen sistem liječenja, a biće i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske Nikola Šobot, kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata.

Svečanosti je prisustvovao predsjednik Vlade Savo Minić