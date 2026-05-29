Minić: Nastavljamo sa mjerama koje štite standard građana

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Vlada Srpske nastaviti da preduzima mjere kojima je cilj zaštita standarda građana.

On je napomenuo da Vlada Srpske prati stopu inflacije, rast cijena u maloprodaji, ograničenje marži koje su se odnosile na osnovne kućne potrepštine, kao i cijene nafte i naftnih derivata.

"Imamo prve fakture u vezi toga. U pitanju su milioni za naše građane, bez obzira na to što to neko minimizira. Nastavićemo sa mjerama. Dakle, one se ne završavaju, to je jedan proces koji pratimo", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je podsjetio da su, uz sve to, u Republici Srpskoj povećane i plate, prenosi SRNA.

"Sve ono što u ovom momentu mislimo da je realno - Vlada radi. Nećemo pričati o onom što je apstraktno", naglasio je Minić.

Svijet Orban: Incident u Rumuniji pokazuje direktnu prijetnju susjednim zemljama

Govoreći o akcizama, Minić je izrazio nadu da će doći do stabilizacije, navodeći da je jutros barel nafte 92 dolara, te da će se ići sa mjerama koje će dati efekat.

"Ne želimo da idemo sa mjerom na mjeru bez efekta", naveo je Minić.

Vlada Republike Srpske juče je donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe i za sredstva za higijenu, kao i za lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od šest odsto u veleprodaji, te osam odsto u maloprodaji.