Logo
Large banner

Minić: Nastavljamo sa mjerama koje štite standard građana

Autor:

ATV
29.05.2026 10:29

Komentari:

6
Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Vlada Srpske nastaviti da preduzima mjere kojima je cilj zaštita standarda građana.

On je napomenuo da Vlada Srpske prati stopu inflacije, rast cijena u maloprodaji, ograničenje marži koje su se odnosile na osnovne kućne potrepštine, kao i cijene nafte i naftnih derivata.

"Imamo prve fakture u vezi toga. U pitanju su milioni za naše građane, bez obzira na to što to neko minimizira. Nastavićemo sa mjerama. Dakle, one se ne završavaju, to je jedan proces koji pratimo", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je podsjetio da su, uz sve to, u Republici Srpskoj povećane i plate, prenosi SRNA.

"Sve ono što u ovom momentu mislimo da je realno - Vlada radi. Nećemo pričati o onom što je apstraktno", naglasio je Minić.

Виктор Орбан-06032026

Svijet

Orban: Incident u Rumuniji pokazuje direktnu prijetnju susjednim zemljama

Govoreći o akcizama, Minić je izrazio nadu da će doći do stabilizacije, navodeći da je jutros barel nafte 92 dolara, te da će se ići sa mjerama koje će dati efekat.

"Ne želimo da idemo sa mjerom na mjeru bez efekta", naveo je Minić.

Vlada Republike Srpske juče je donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe i za sredstva za higijenu, kao i za lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od šest odsto u veleprodaji, te osam odsto u maloprodaji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

građani

Republika Srpska

marže

Komentari (6)
Large banner

Više iz rubrike

Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.

Republika Srpska

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

4 h

4
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Novi visoki predstavnik trebalo bi da ukine odluke svojih prethodnika

5 h

21
Милорад Додик у Москви на самиту

Republika Srpska

"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

17 h

0
Саво Минић и генерал Флин

Republika Srpska

Minić i general Flin razgovarali o globalnim izazovima i ekonomskom razvoju Srpske

17 h

13

  • Najnovije

14

02

Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

14

01

Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

14

01

Ubica cijena otvorio i treću prodavnicu

13

51

Avio-kompanije pooštrile pravila u avionu zbog navike mnogih putnika

13

46

Udes na Starčevici: Djevojke povrijeđene u sudaru motocikla i kamiona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner