Logo
Large banner

Budimir: Želimo nabaviti višenamjenske helikoptere

Autor:

ATV
29.05.2026 11:00

Komentari:

6
Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas u Banjaluci da se razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega onih koje proizvodi kompanija iz SAD.

"Jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste `bel`. Takav već koristimo u vazduhoplovnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP Republike Srpske", rekao je novinarima Budimir nakon potpisivanja memoranduma sa predstavnicima američkih kompanija.

On kaže da je policiji potrebna i oprema za nadzor i osmatranje noću.

Људи заглављени у ролеркостеру

Svijet

Učenici ostali zaglavljeni naopačke na rolerkosteru: Drama u zabavnom parku u Teksasu

"Riječ je o najboljoj opremi na tržištu, to je jedan od razloga što smo zainteresovani za saradnju", dodao je Budimir.

Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisali su danas u Banjaluci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Helikopter

Željko Budimir

MUP Republike Srpske

Republika Srpska

Komentari (6)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана

Republika Srpska

Minić: Nastavljamo sa mjerama koje štite standard građana

3 h

6
Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.

Republika Srpska

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

4 h

4
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Hronika

Nesreća kod Osnovne škole: Taksi vozilo u Mostaru udarilo dijete

4 h

0
Јаник Синер из Италије, десно, и Хуан Мануел Черундоло из Аргентине грле се након меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Tenis

Serundolo otkrio šta mu je Siner rekao poslije šokantnog poraza

4 h

0

Više iz rubrike

Минић: Настављамо са мјерама које штите стандард грађана

Republika Srpska

Minić: Nastavljamo sa mjerama koje štite standard građana

3 h

6
Министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић потписали су у Бањалуци меморандуме о разумијевању са представницима америчких компанија.

Republika Srpska

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

4 h

4
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Novi visoki predstavnik trebalo bi da ukine odluke svojih prethodnika

5 h

21
Милорад Додик у Москви на самиту

Republika Srpska

"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

17 h

0

  • Najnovije

14

02

Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

14

01

Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

14

01

Ubica cijena otvorio i treću prodavnicu

13

51

Avio-kompanije pooštrile pravila u avionu zbog navike mnogih putnika

13

46

Udes na Starčevici: Djevojke povrijeđene u sudaru motocikla i kamiona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner