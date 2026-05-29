Budimir: Želimo nabaviti višenamjenske helikoptere

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas u Banjaluci da se razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega onih koje proizvodi kompanija iz SAD.
"Jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste `bel`. Takav već koristimo u vazduhoplovnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP Republike Srpske", rekao je novinarima Budimir nakon potpisivanja memoranduma sa predstavnicima američkih kompanija.
On kaže da je policiji potrebna i oprema za nadzor i osmatranje noću.
"Riječ je o najboljoj opremi na tržištu, to je jedan od razloga što smo zainteresovani za saradnju", dodao je Budimir.
Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisali su danas u Banjaluci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija
