SZO proglasila vanrednu situaciju zbog ebole

Žena, italijanski hirurg, koja je bila u kontaktu sa pacijentima oboljelim od ebole u Demokratskoj Republici Kongo, primljena je tokom noći u rimsku specijalizovanu bolnicu za infektivne bolesti "Lacaro Spalancani" nakon povratka u Italiju, saopštili su danas izvori iz nevladine organizacije Ljekari bez granica za koju je ona radila.

Hirurg MSF-a ne pokazuje nikakve simptome virusa i ostaće na posmatranju u bolnici do 8. juna, prenosi Ansa.

Ranije ove nedjelje, italijansko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je ona bila u direktnom kontaktu sa pacijentima koji su bili pozitivni na ebolu u centru Salamat u Buniji 16. maja, na severoistoku DR Kongo.

Prema saopštenju ministarstva, ona je izvršila hitnu operaciju kod djeteta koje je bilo žrtva eksplozije granate za koje se sumnja da je oboljelo od ebole.

Ministarstvo je naglasilo da trenutno nema slučajeva ebole u Italiji i da je nivo zabrinutosti u zemlji veoma nizak.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju povodom epidemije ebole u Kongu i Ugandi, a riječ je o rijetkom soju virusa za koji trenutno nema vakcine ili specifične terapije.

Prema podacima SZO, u Kongu je zabilježeno više od 900 pacijenata koji pokazuju simptome ebole, i više od 220 smrtnih ishoda, a epidemija rijetkog Bundibugio soja te bolesti proglašena je međunarodnom vanrednom zdravstvenom situacijom.

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Ugandi porastao je na osam, dok je zabilježen najmanje jedan smrtni slučaj, a potvrđeno je da se epidemija proširila iz Konga.

