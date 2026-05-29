Ovo je Luka (28) koji se utopio u Dunavu: Planirao svadbu, porodica nijema od bola

29.05.2026 12:08

Лука Миленковић младић из Житорађе који се утопио у Дунаву у Бечу.
Mladić Luka Milenković (28) iz sela Donje Crnatovo kod Žitorađe utopio se u ponedjeljak, 25. maja, u Dunavu u Beču.

Kako je za medije potvrdio njegov brat od strica Aleksandar Milenković, porodica još uvijek čeka zvanične rezultate obdukcije.

- Sada čekamo rezultate obdukcije koja je rađena, a Luku ćemo sahraniti u subotu, 30. maja, na seoskom groblju. Ne znam šta da vam kažem, moj otac nema snage da govori… on mi je bio kao treći rođeni brat - rekao je Aleksandar.

On navodi da je Luka bio dobar plivač i da je porodica potresena jer ne znaju kako je do nesreće došlo.

- Imam snimke, strašni su. Tada je bio sa društvom. Već dvije godine je bio u Beču, gdje je radio sa starijim bratom Milanom u restoranu koji je on otvorio. Nedavno se i vjerio u Španiji i planirao vjenčanje ovog ljeta - ispričao je on.

Prema njegovim riječima, Luka je u Žitorađi živio u istom dvorištu sa porodicom, a nakon smrti oca odrastao je uz strica koji mu je bio kao drugi roditelj.

- Moj otac je trenutno u teškom stanju i nije u mogućnosti da priča - dodaje Aleksandar.

Rekao Luki da ne ide na Dunav

On tvrdi i da je pokušao da odgovori Luku da tog dana ne ide na Dunav.

- Ujutru ga je vidio i rekao mu da ostane kod kuće jer mnogo rade i da se odmori, ali ga Luka nije poslušao. Nekoliko sati kasnije stigla je strašna vijest - rekao je on.

Austrijska policija obavila je uviđaj, a tijelo je predato porodici.

