Logo
Large banner

Uhapšen po čak pet potraga, prilikom kontrole dao lažni pasoš

Autor:

Stevan Lulić
29.05.2026 10:53

Komentari:

0
Ухапшен по чак пет потрага, приликом контроле дао лажни пасош
Foto: ATV

A.S. iz Zvornika uhapšen je u četvrtak jer je za njim raspisano čak pet potraga zbog više krivičnih djela.

Osim toga, prilikom hapšenja je počinio još jedno krivično djelo.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe goriva iz teretnjaka

"Policijski službenici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, 28.05.2026. godine lišili su slobode lice inicijala A.S. iz Zvornika nakon što je utvrđeno da je za istim raspisano pet potraga, od kojih je jedna međunarodna, zbog više izvršenih krivičnih djela", kažu u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Dodaju da je uhapšeni prilikom kontrole dao lažne podatke o imenu i pasoš za koji je provjerama utvrđeno da je falsifikovan, čime je počinio krivično djelo "Falsifikovanje isprave“.

Судница, чекић

Region

Božidar Kalmeta osuđen na dvije i po godine

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

"Nakon dokumentovanja predmeta lice će biti predato policijskim službenicima Okružnog centra Sudske policije u Bijeljini", zaključuju u policiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zvornik

Policija

hapšenje

potraga

falsifikovanje isprava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Srbija

Djevojčicu drugarica izbola po genitalijama: Jezivo vršnjačko nasilje u Bujanovcu

3 h

0
Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак

Svijet

Istraživač ušao u Epstajnov avion u kojem su putovale žrtve: Pogledajte jezivi snimak

3 h

0
ЕНДФ, војници Етиопских одбрамбених снага

Svijet

Svijet u strahu od novog krvavog rata

3 h

0
Портпарол Кремља

Svijet

Peskov: Pozitivna odluka Mađara da ne isporučuje oružje Kijevu

3 h

0

Više iz rubrike

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe goriva iz teretnjaka

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Krvava noć na Bijelim vodama: Dječak se bori za život nakon brutalnog napada

4 h

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Hronika

Nesreća kod Osnovne škole: Taksi vozilo u Mostaru udarilo dijete

4 h

0
Судар у Јабланици

Hronika

Direktan sudar u BiH, više povrijeđenih

4 h

0

  • Najnovije

14

02

Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

14

01

Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

14

01

Ubica cijena otvorio i treću prodavnicu

13

51

Avio-kompanije pooštrile pravila u avionu zbog navike mnogih putnika

13

46

Udes na Starčevici: Djevojke povrijeđene u sudaru motocikla i kamiona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner