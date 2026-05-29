Uhapšen po čak pet potraga, prilikom kontrole dao lažni pasoš

A.S. iz Zvornika uhapšen je u četvrtak jer je za njim raspisano čak pet potraga zbog više krivičnih djela.

Osim toga, prilikom hapšenja je počinio još jedno krivično djelo.

"Policijski službenici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, 28.05.2026. godine lišili su slobode lice inicijala A.S. iz Zvornika nakon što je utvrđeno da je za istim raspisano pet potraga, od kojih je jedna međunarodna, zbog više izvršenih krivičnih djela", kažu u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Dodaju da je uhapšeni prilikom kontrole dao lažne podatke o imenu i pasoš za koji je provjerama utvrđeno da je falsifikovan, čime je počinio krivično djelo "Falsifikovanje isprave“.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

"Nakon dokumentovanja predmeta lice će biti predato policijskim službenicima Okružnog centra Sudske policije u Bijeljini", zaključuju u policiji.