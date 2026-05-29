Fico upozorava: Spustite loptu, zalutali dron može zapaliti Evropu

Autor:ATV
Komentari:0
Premijer Slovačke Robert Fico pozvao je na uzdržanost od zapaljivih izjava nakon napada dronom na stambenu zgradu u Galatiju, u Rumuniji.
On je u objavi na "Iksu" izrazio punu solidarnost sa Vladom Rumunije.
Fico je podsjetio da je prije nekoliko dana upozorio da bi, u odsustvu dijaloga Rusije i EU, bilo kakav zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koja se možda ne bi mogla iskontrolisati.
"Još jednom pozivam na momentalni početak dijaloga EU i Ruske Federacije", dodao je Fico.
Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je ranije danas da se dron srušio na krov desetospratne stambene zgrade u Galaciju na jugoistoku Rumunije, što je izazvalo požar, a jedna žena i njeno maloljetno dijete su zadobili lakše opekotine i hospitalizovani su.
Požar je u međuvremenu ugašen.
Svijet
Uzbuna u Rusiji: Spriječen teroristički napad na voz, priveden osumnjičeni
Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je da je Bukurešt obavijestio svoje saveznike i generalnog sekretara NATO-a o incidentu i zahtijevao preduzimanje mjera za ubrzanje transfera opreme za borbu protiv dronova u Rumuniji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Trenutno na programu