Fico upozorava: Spustite loptu, zalutali dron može zapaliti Evropu

29.05.2026 12:19

Роберт Фицо
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Premijer Slovačke Robert Fico pozvao je na uzdržanost od zapaljivih izjava nakon napada dronom na stambenu zgradu u Galatiju, u Rumuniji.

On je u objavi na "Iksu" izrazio punu solidarnost sa Vladom Rumunije.

Fico je podsjetio da je prije nekoliko dana upozorio da bi, u odsustvu dijaloga Rusije i EU, bilo kakav zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koja se možda ne bi mogla iskontrolisati.

"Još jednom pozivam na momentalni početak dijaloga EU i Ruske Federacije", dodao je Fico.

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je ranije danas da se dron srušio na krov desetospratne stambene zgrade u Galaciju na jugoistoku Rumunije, što je izazvalo požar, a jedna žena i njeno maloljetno dijete su zadobili lakše opekotine i hospitalizovani su.

Požar je u međuvremenu ugašen.

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je da je Bukurešt obavijestio svoje saveznike i generalnog sekretara NATO-a o incidentu i zahtijevao preduzimanje mjera za ubrzanje transfera opreme za borbu protiv dronova u Rumuniji.

