Kako izabrati idealne naočare za sunce: Pratite ove smjernice

24.05.2026 16:04

Мода фармерке наочаре
Foto: Pexels/Atlantic Ambience

Izbor idealnih sunčanih naočara nije samo pitanje trenda ili boje stakala - ključ se krije u razumijevanju sopstvenog oblika lica. Pravi okvir može da naglasi ono najljepše, ublaži oštre crte ili doda definiciju tamo gdje je potrebno.

Upravo zato, izbor naočara za sunce nije nasumičan, već mali stilski trik kojim se postiže balans i harmonija cjelokupnog izgleda. Kada znate kako da uskladite oblik okvira sa oblikom lica i njegovim proporcijama, čak i najjednostavniji model može izgledati kao da je pravljen baš za vas.

Okruglo lice, koje karakterišu mekane linije i približno ista širina i dužina, zahtijeva strateški izbor kako bi se stvorio kontrast. Cilj je dodati oštrinu, zbog čega su pravougaoni i uglasti okviri idealan izbor. Oni vizuelno "razbijaju" zaobljenost i stvaraju iluziju dužeg lica. Mačkasti okviri su takođe odličan izbor, jer njihove podignute linije podižu lice i skreću pažnju na oči.

Četvrtasta lica odlikuju izražena, snažna vilica i ravna linija od čela do brade. Da bi se ublažile te oštre, uglaste crte, preporučuju se okviri sa zaobljenim linijama. Okrugli ili ovalni okviri stvaraju savršen kontrast i omekšavaju cjelokupan izgled, a okviri koji stoje više na nosu vizuelno će dodati dužinu licu. Klasične avijatičarske naočare, čiji oblik suze skreće pažnju sa jake vilice, takođe su odličan izbor.

Srcoliko lice, prepoznatljivo po širem čelu i uskoj bradi, traži okvire koji će stvoriti ravnotežu. Idealni su modeli koji su širi na dnu, jer privlače pažnju prema dole i vizuelno sužavaju čelo. Dobro funkcionišu i okviri svijetlih boja ili oni bez ivica, jer minimiziraju utisak naočara na licu.

Iako su rjeđi, dijamantski i trouglasti oblici lica takođe imaju svoje idealne partnere. Dijamantsko lice, sa izraženim jagodicama, najbolje će izbalansirati ovalni ili mačkasti okviri, dok trouglasto lice, sa širokom vilicom, zahtijeva modele sa naglašenim gornjim dijelom. Bez obzira na oblik lica, postoje bezvremenski stilovi koji su se pokazali kao siguran izbor. Avijatičarke, okrugli i mačkasti okviri su klasici s razlogom – njihova svestranost prevazilazi prolazne trendove.

Ipak, najvažnije pravilo je lični osjećaj. Smjernice su korisne, ali na kraju, najbolje naočare su one u kojima se osjećate prijatno i samouvjereno. One su produžetak vaše ličnosti i stila, zato se ne plašite da eksperimentišete i izaberete par koji najbolje odražava ko ste, prenosi Diva.hr.

