Marija Šerifović završila u bolnici, uvezli je u invalidskim kolicima: Otkrila detalje pakla koji je preživjela

Autor:ATV
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Pjevačica Marija Šerifović nedavno je na Baliju doživjela pravu dramu kada je usred noći pala i povrijedila nogu. Odmah je potražila hitnu medicinsku pomoć i otišla u bolnicu, gdje je priznala da je trpjela jake i nesnosne bolove. U svom JuTjub vlogu detaljno je opisala šta se dogodilo.
"Sada je petak, 23:46 je. Ja sam u taksiju, na putu za bolnicu. U kolima sam sa nepoznatom osobom koju bukvalno znam 60 minuta. Znači ovako, situacija je sljedeća: Legla sam da spavam i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice da siđem niz stepenice i odnesem mami neki lijek za bolove. Pala sam i sada idem da vidim da li ću odmor nastaviti u miru ili gipsu, na štakama ili longeti", rekla je ona i podijelila kadrove iz bolnice na kojima su je vozili u invalidskim kolicima na preglede.
"Nikada nisam osjetila ovoliku bol, nikada u životu", dodala je pjevačica, a potom otkrila rezultate.
"Kosti nisu pukle, izgleda da su mi popucali ligamenti. Nema mrdanja, fiksirana noga, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara mi treba pet minuta", navela je pjevačica, koja je nakon povratka u Beograd nastavila terapije i uspjela da održi koncert u Sava Centru, piše Avaz
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