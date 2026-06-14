Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić raskinuli: Glumac je otkačio, isplivala šokantna poruka

U domaćim medijima isplivala je prepiska u kojoj navodno Bjelogrlić piše da sa pjevačicom nije u vezi već dvije nedjelje.

"Haha, kakva Sara, bilo pa prošlo, gotovo već dvije nedjelje... Zaboravi to što mediji pričaju, stara priča. Znači uzeću to kao odgovor da može", navodi se u poruci koju je objavio "Kurir" i za koju pišu da je poslao Aleksej Bjelogrlić.

Ona ostavila koreografa

Podsjećamo, Sara Jo prekinula je nedavno petogodišnju vezu sa koreografom Žigom Sotlarom.

Nakon pet godina zabavljanja, ljubavna priča za koju su mnogi mislili da će krunisati brakom doživjela je krah.

Sara Jo je stavila tačku na vezu sa Žigom, a kako su primjetili fanovi na mrežama pjevačica i dalje prati svog, sada već bivšeg dečka, dok je on nju otpratio sa Instagrama, prenosi Telegraf