Logo

Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić raskinuli: Glumac je otkačio, isplivala šokantna poruka

Autor:

ATV
14.06.2026 09:52

Komentari:

0
Aleksej Bjelogrlić i Sara Jo
Foto: YouTube/printscreen

Pjevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić navodno su raskinuli, pišu domaći mediji.

U domaćim medijima isplivala je prepiska u kojoj navodno Bjelogrlić piše da sa pjevačicom nije u vezi već dvije nedjelje.

"Haha, kakva Sara, bilo pa prošlo, gotovo već dvije nedjelje... Zaboravi to što mediji pričaju, stara priča. Znači uzeću to kao odgovor da može", navodi se u poruci koju je objavio "Kurir" i za koju pišu da je poslao Aleksej Bjelogrlić.

Ona ostavila koreografa

Podsjećamo, Sara Jo prekinula je nedavno petogodišnju vezu sa koreografom Žigom Sotlarom.

Nakon pet godina zabavljanja, ljubavna priča za koju su mnogi mislili da će krunisati brakom doživjela je krah.

Sara Jo je stavila tačku na vezu sa Žigom, a kako su primjetili fanovi na mrežama pjevačica i dalje prati svog, sada već bivšeg dečka, dok je on nju otpratio sa Instagrama, prenosi Telegraf

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksej Bjelogrlić

Sara Jo

Pjevačica

glumac

Ljubavna veza

raskid veze

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Scena

Meksička političarka slavila pobjedu na Mundijalu: Dekolte zasjenio slavlje

16 h

0
глумац Наша мала клиника, Битанге и принцезе

Scena

Sin Renea Bitorajca tuži školu: Traži 5.000 evra odštete

19 h

0
Ово је прва жена Баје Малог Книнџе: Родила четворо д‌јеце, а у јавности се не појављује

Scena

Ovo je prva žena Baje Malog Knindže: Rodila četvoro d‌jece, a u javnosti se ne pojavljuje

20 h

0
Анђела и Гастоз опет раскинули? Она ухваћена са другим мушкарцем

Scena

Anđela i Gastoz opet raskinuli? Ona uhvaćena sa drugim muškarcem

1 d

0

  • Najnovije

13

14

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

13

10

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

12

50

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

12

46

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

12

42

Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima