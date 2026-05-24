Dva pit bula rastrgali ženu ispred kuće: Suprug vidio kako je vuku niz ulicu

Pedesetogodišnja žena iz Floride preminula je nakon stravičnog napada dva pit bula za koje komšije tvrde da su godinama terorisali cijelo naselje. Tragedija se dogodila u okrugu Brevard, a potresni detalji slučaja izazvali su veliku pažnju javnosti širom SAD-a.

Prema navodima američkih medija, žrtva je identifikovana kao Džodi Kovan, koju su psi napali dok je šetala sa svojim malim psom u blizini kuće.

Muž čuo vapaje za pomoć

Njen suprug Donel Smit ispričao je da se vratio kući nakon što je pomagao komšijama preko puta ulice, kada je shvatio da njegove supruge nema. Nedugo potom čuo je njene krike u daljini.

"Vidio sam siluete dva psa kako vuku moju ženu niz ulicu prema travi", rekao je potreseni suprug.

Kada je stigao do nje, pronašao ju je u lokvi krvi, sa teškim povredama po cijelom tijelu. Prema njegovim riječima, psi su se čak vratili i pokušali ponovo da je odvuku.

"Izvukao sam nož i pokušavao da ih otjeram jednom rukom, dok sam drugom pokušavao da zaustavim krvarenje", ispričao je Smit.

"Nikada neću izbaciti tu sliku iz glave"

Suprug žrtve opisao je napad kao izuzetno brutalan i rekao da prizor nikada neće zaboraviti.

"Gledati ženu koju volim više od 25 godina kako je rastrgaju dvije životinje... tu sliku nikada neću izbaciti iz glave", rekao je kroz suze.

Kovan je helikopterom prebačena u bolnicu, ali je nekoliko sati kasnije podlegla povredama.

Pokušala da zaštiti svog psa?

Nadzorne kamere iz komšiluka snimile su Džodi Kovan kako nekoliko trenutaka prije napada šeta ulicom noseći svog malog psa.

Njen suprug vjeruje da je pokušala da zaštiti ljubimca od pit bulova, koji su ga navodno jurili.

"Mislim da su krenuli na našeg malog psa, a ona je pokušala da ga spasi. Tada su pažnju usmjerili na nju", rekao je Smit.

Prema njegovim tvrdnjama, njegova supruga je čak ranije pomogla jednom od tih pasa kada mu se ogrlica zaglavila za ogradu.

Komšije tvrde da su psi ranije napadali ljude

Stanovnici naselja tvrde da problem sa agresivnim psima traje godinama i da su nadležni više puta upozoravani.

Jedna komšinica rekla je da je jednom ostala zarobljena u automobilu gotovo pola sata jer su psi okružili vozilo. Drugi stanovnici tvrde da su zbog straha morali da nose biber-sprej radi zaštite.

Prema navodima komšija, pit bulovi su često bili pušteni bez nadzora i ranije su napadali prolaznike.

Porodica optužuje vlasti da nisu reagovale

Suprug nastradale žene tvrdi da je kancelarija šerifa okruga Brevard bila upoznata sa problemom, ali da ništa nije preduzeto.

"Moja žena je izgubila život zbog toga", rekao je on.

Nakon smrtonosnog napada psi su zaplijenjeni i preuzela ih je služba za kontrolu životinja. Za sada niko nije uhapšen, a istraga je i dalje u toku.

Tragedija ponovo otvorila raspravu o opasnim rasama

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo burne rasprave u SAD-u o odgovornosti vlasnika pasa i kontroli opasnih rasa. Posebno se postavlja pitanje zbog čega nadležne službe nisu ranije reagovale uprkos brojnim prijavama građana.

(Metro)