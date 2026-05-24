Termometar se usijava: Sutra pakao, a onda - potpuni preokret

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost i još višu temperaturu vazduha.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od 10 do 15 stepeni, u višim predjelima od sedam, a maksimalna od 27 do 32 stepena Celzijusova.

Poslije podne se, uz razvoj oblačnosti, ponegdje očekuju kratkotrajni pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, koji će u drugom dijelu dana povremeno jačati i biti sjevernog smjera. U Hercegovini će ujutro i uveče duvati pojačana bura, a tokom dana južni vjetar.

U Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Han Pijesak i Čemerno 19 stepeni, Sokolac 20, Gacko i Kneževo 21, Mrkonjić Grad, Livno, Sarajevo i Tuzla 24, Bijeljina, Ribnik i Šipovo 25, Rudo i Gradačac 26, Banjaluka, Bileća, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Foča i Sanski Most 27, Trebinje i Mostar 30 stepeni Celzijusovih.