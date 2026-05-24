U Banjaluci Skupština Ujedinjene Srpske: Važne poruke zajedništva

24.05.2026 14:43

Скупштина Уједињене Српске под називом Паметна Српска у бањалучкој спортској дворани Борик одржава
U banjalučkoj sportskoj dvorani Borik održava se Skupština Ujedinjene Srpske pod nazivom Pametna Srpska, u prisustvu lidera ove stranke Nenada Stevandića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Ujedinjena Srpska predstavlja nezaobilazan faktor političke stabilnosti i razvoja Republike Srpske.

"Dijelimo zajedničke nacionalne vrijednosti. Srbi više ne smiju da prihvataju nikakve ideologije koje nisu u skladu sa našim nacionalnim interesom. Naša vodilja je jasna – jedan narod, jedna država", poručio je Dodik.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić zahvalio je gostima na dolasku, ističući da ovaj sabor predstavnika najuticajnijih srpskih političkih subjekata šalje jasnu poruku neraskidivog jedinstva.

"Banjaluka je danas mjesto susreta sa kog šaljemo poruku međusobne podrške i razumijevanja", rekao je Stevandić.

Skupu prisustvuju i predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić, izaslanik predsjednika Srpske napredne stranke (SNS) Nikola Selaković, te predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

