Pavković: U Hagu suptilno ubijaju generala Mladića, porodica da ne odustaje od borbe

U Hagu na "suptilan, fin i postepen" način, uskraćujući adekvatno liječenje, ubijaju generala Ratka Mladića kao što su u Finskoj, po nalogu Mehanizma, isto radili i generalu Nebojši Pavkoviću, izjavila je Srni Marija Pavković, kćerka generala Pakovića.

Pavkovićeva je rekla da vjeruje da general Mladić ne dobija njegu koju treba.

"Znam da mu uskraćuju infuziju i vjerujem da isto rade ubistvu", navela je Pavkovićeva.

Ona je rekla da su joj vrhunski stručnjaci na Vojno-medicinskoj akademiji, po dolasku u Beograd, na osnovu onog što je upisano u medicinski karton potvrdili da je njen otac "trovan lijekovima".

Pavkovićeva je pojasnila da je dobio lijekove koji mu nisu potrebni u ogromnim dozama, a da mu pri tome nisu dali ni infuziju, ni transfuziju kako bi organizam, iscrpljen karcinomom, mogao da na neki način bude "ishranjen".

Prema njenim riječima, kako su mu ukidali te lijekove i doze, njegovi organi su počeli da otkazuju, te je pao u komu i priključen je na respirator.

"Verujem da to isto sprovede na generalu bez obzira što je u Hagu, jer je i ovo u Finskoj rađeno po instrukcijama Haga", rekla je Pavkovićeva.

Ona je naglasila da je šokirana što generala Mladića nisu pustili na privremenu slobodu radi liječenja, ali vjeruje u Božiju pravdu i da će biti pušten.

Ocijenila je sumanutim da odluka o puštanju osuđenih i nakon dvije trećine izdržane kazne i humanitarno ne podliježe nikakvom razmatranju vijeća, već je to diskreciono pravo predsjednika Mehanizma Grasijela Gati Santane jer nije normalno da tako važne odluke budu u rukama jedne osobe.

Ona je ukazala na to da je u vezi sa humanitarnim otpustom njenog oca, Santana stalno tražila mišljenje više, a kada je nezavisni medicinski ekspert potvrdio mišljenje ostalih, onda je tražila i da procijeni koliko je generalu Pavkoviću ostalo da živi.

"Vjerovatno da bi procenila kada da ga pusti - tačno pred smrt", navela je Pavkovićeva i dodala da je sada zahvalna Bogu što je njen otac došao u Srbiju, što je vidio da nije zaboravljen i što je vidio porodicu.

Ona je naglasila da je njen otac sumnjao da će ikad ponovo da dođe u Srbiju jer su odbijali zahtjev da bude pušten nakon dvije trećine izdržane kazne, što smatra presedanom koji je antisrpski Mehanizam uveo kada su po evropskim zatvorima ostali samo srpski osuđenici. Istakla da snažno podržava Darka Mladića da istraje u svojoj borbi.

Pavkovićeva je rekla da je dala punomoć advokatu Srđanu Aleksiću, koji je najavio je da će 10. juna podnijeti tužbu protiv NATO-a zbog smrti njenog oca jer je u tijelu imao visoke koncentracije osiromašenog uranijuma i teške metale.

"To ukazuje da su dva kancera od kojih je obolio posljedica osiromašenog uranijuma korištenog tokom agresije na SRJ i Srbiju 1999. godine", navela je Pavkovićeva, te dodala da od presude ne očekuje ništa posebno.

Za porodicu bi bila satisfakcija da se sa njenog oca skine etiketa ratnog zločinca, ali smatra i za njega.

"Znam da je zbog toga mnogo patio, to mu je teško padalo. Ta etiketa njemu lično, a onda i za državu Srbiju. Imao je veliku želju da uradi tu reviziju postupka. To bi nam bila jedina satisfakcija", navela je Pavkovićeva.

Ona je naglasila da su i general Mladić baš kao što je bio njen otac i srpski osuđenici heroji, a da istorija ne smije zaboraviti one koji su ih izdali.

"Nikada ne smemo da zaboravimo ono obraćanje državnog vrha tadašnjeg kada su ponosno objavili da je uhapšen Ratko Mladić i da je uhapšen Radovan Karadžić. Treba da se uči u udžbenicima kako su izdali te ljude", zaključila je Pavkovićeva.

(Srna)