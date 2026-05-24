NPS potvrdio koaliciju: Jedinstvo je ključ za snažnu Republiku Srpsku

24.05.2026 13:52

Сједница главног одбор Народне партије Српске (НПС)
Glavni odbor Narodne partije Srpske (NPS) podržao je koalicioni sporazum vladajućih stranaka, dajući ovlašćenje predsjedniku stranke Darko Banjac da potpiše sporazum o podršci kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, koje će predložiti Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Na sjednici je još jednom potvrđena opredijeljenost NPS-a za zajednički politički nastup sa Demokratskim narodnim savezom (DNS), kroz formiranje zajedničkih lista i nastavak koalicione saradnje. Iz NPS-a poručuju da očekuju najbolji izborni rezultat do sada.

Najavljeno je da će 29. maja u Banjaluci biti održana zajednička sjednica glavnih odbora NPS-a i DNS-a, na kojima će biti dodatno precizirani naredni koraci u vezi sa izbornim aktivnostima i zajedničkim djelovanjem.

Predsjednik NPS-a Darko Banjac istakao je da se samo jedinstvom i koordinisanim nastupom može ostvariti puna politička snaga Republike Srpske.

„Samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi stabilnu i snažnu Republiku Srpsku, sposobnu da se odupre pritiscima političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, čije su težnje usmjerene ka umanjenju nadležnosti i institucija Republike Srpske“, poručio je Banjac.

Iz NPS-a naglašavaju da stranka kroz jasnu nacionalnu politiku, zasnovanu na očuvanju tradicije, običaja i pravoslavne vjere, vidi put ka jačanju povjerenja građana i ostvarivanju značajnog rezultata na predstojećim izborima.

