Dalji opstanak OHR-a suprotan suverenitetu BiH i težnjama za članstvo u EU

Demokratski izabrane institucije jedini su legitimni nosioci vlasti u Republici Srpskoj i BiH, a dalji opstanak OHR-a direktno je u suprotnosti sa suverenitetom BiH i težnjama za članstvom u EU, ističe se u Prijedlogu odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH, koja će se sutra naći pred Narodnom skupštinom Republike Srpske po hitnom postupku.

Nadležne institucije su pozvane da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u BiH.

U Prijedlogu deklaracije Narodna skupština Republike Srpske odbacuje svaku formu stranog intervencionizma koji podsjeća na zastarjele metode kolonijalne uprave gdje se odluke donose izvan demokratskih institucija i volje građana.

Narodna skupština smatra da je upotreba takozvanih bonskih ovlaštenja pravno neutemeljena i da intervenisanje u ustave entiteta, nametanje zakona ili smjena izabranih funkcionera od neizabranog stranca predstavlja grubo kršenje demokratskog principa suvereniteta naroda, Aneksa četiri i Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, ustava entiteta, ljudskih prava i međunarodnog prava.

Prema ovom dokumentu, Narodna skupština Republike Srpske oštro se protivi imenovanju novog visokog predstavnika, te poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti UN da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u BiH čije je prisustvo postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti.

Ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlaštenjima, Republika Srpska zadržava pravo da koristiti sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u BiH, ističe se u Prijedlogu deklaracije.

U Prijedlogu deklaracije je napomenuto da je poslije 30 godina intervencionizma došlo vrijeme da BiH sa svoja dva entiteta i tri konstitutivna naroda preuzme odgovornost za vlastitu budućnost.

Naglašeno je da Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom mirovnom sporazumu i poziva predstavnike Federacije BiH i tri konstitutivna naroda na direktan dijalog o budućnosti zemlje, bez posredstva i pritisaka međunarodnih tutora.

Ova deklaracija biće dostavljena svim relevantnim međunarodnim institucijama, ambasadama potpisnica Aneksa 10, ambasadama zemalja članica Savjeta za sprovođenje mira, Savjetu bezbjednosti UN i institucijama na nivou Republike Srpske i BiH.

Prema informaciji o potrebi zatvaranja kancelarije OHR-a u BiH, u sklopu ovog prijedloga odluke, Kristijan Šmit je donio odluku da okonča svoju službu u BiH, što je potvrđeno iz OHR-a u BiH 11. maja, a to otvara dvije opcije, imenovanje novog visokog predstavnika ili zatvaranje OHR-a.

Za Republiku Srpsku je, kako je istaknuto, najbolja opcija zatvaranje Kancelarije, prelazno kompromisno rješenje bi moglo biti i opstanak Kancelarije bez takozvanih bonskih ovlaštenja, uz jasno ograničenje trajanja mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik.

Ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlašćenjima, ukazano je da će Republika Srpska koristiti sva pravna i politička sredstva borbe, a to uključuje otežavanje konstituisanja institucija BiH poslije opštih izbora u oktobru, povlačenje predstavnika iz Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH i Savjeta ministara.

"Zašto bi predstavnici Republike Srpske učestvovali u formiranju i radu institucija BiH ako postoji neko ko će to raditi umjesto njih, ovakav način borbe za pozicije Republike Srpske je demokratski, legitiman i ne predstavlja krivično djelo", zaključeno je u ovoj informaciji.

