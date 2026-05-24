Sudar u Sarajevu, povrijeđeni hitno hospitalizovani

Na glavnoj saobraćajnici kod sjedišta Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu je jutros došlo do saobraćajne nesreće, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako je rečeno, nesreća je prijavljena u 8.50 u ulici Zmaja od Bosne, a na terenu su službenici MUP-a KS koji obavljaju uviđaj.

U nesreći su učestvovala dva automobila, a dvije osobe su prevezene na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Stepen povreda i dalje nije poznat.

S obzirom na manju koncentraciju automobila ned‌jeljom na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu nije došlo do stvaranja većih saobraćajnih gužvi zbog ove nesreće, prenosi Kliks.