Težak sudar u BiH, saobraćaj otežan

Autor:ATV
U blizini Jablanice dogodila se teža saobraćajna nesreća zbog koje je saobraćaj veoma usporen.
Do nesreće je došlo u poslijepodnevnim satima u mjestu Komadinovo vrelo.
U teškom sudaru učestvovala su vozila mercedes i volksvagen, a za sada nema informacija da li je neko povrijeđen.
Od siline udara obje trake su zakrčene vozilima, te su drugi vozači primorani da ih zaobilaze na proširenju.
Na automobilima je nastala velika materijalna šteta, a više informacija trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
