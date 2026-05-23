Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

U posljednjoj epizodi emisije "Narod priča", koleginica Biljana Stokić odvela nas je u Kneževo, opštinu koju krase vrijedni ljudi, svjež planinski vazduh, čiste rijeke i prostrani pašnjaci.

Upravo na tim pašnjacima ovčarstvo nije samo posao, već istinski način života.

Naša Biljana Stokić posjetila je selo Vlatkovići i donijela jednu upravo takvu, toplu ljudsku priču.

Upoznali smo sedmočlanu porodicu Banović, koja s ljubavlju čuva svoje stado, ali i dugu tradiciju ovog kraja.

Priču o ovoj vrijednoj i složnoj porodici pogledajte u video prilogu.