Logo
Large banner

Lambeta otkrio šta će biti sa starom trebinjskom bolnicom

Autor:

ATV
23.05.2026 15:33

Komentari:

0
Недељко Ламбета
Foto: ATV

Direktor trebinjske Bolnice Nedeljko Lambeta izjavio je da su dogovorili sa premijerom Srbije da ta zdravstvena ustanova kao i do sada ima pomoć ljekara iz Kliničkog centra Srbije i iz drugih zdravstvenih ustanova, posebno u interventnoj kardiologiji koja je nova oblast u Trebinju i Hercegovini.

On je zahvalio premijerima na posjeti trebinjskoj bolnici, navodeći da su na zajedničkom sastanku rezimirali šta je sve urađeno za prvih 80 dana rada te nove zdravstvene ustanove.

Минић у Требињу

Republika Srpska

Minić nakon posjete bolnici Trebinje: Obezbijediti sve što ova ustanova treba

"Ukazali smo premijerima i ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću šta je sve Hercegovina dobila sa ovim novim objektom bolnice u Trebinju", istakao je Lambeta.

On je dodao da su na sastanku razgovarali i o proširenja usluga i novih kapaciteta.

"Imamo i stari objekat bolnice u Trebinju gdje planiramo da otvorimo novi palijativni dio i da uvedemo još neke nove usluge", rekao je Lambeta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nedeljko Lambeta

Bolnica Trebinje

Savo Minić

Đuro Macut

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сутра сунчано и топлије, у Херцеговини и даље јака бура

Društvo

Sutra sunčano i toplije, u Hercegovini i dalje jaka bura

2 h

0
Драган Вукелић са Змијања чува овце.

Društvo

Od ovaca i magarica školuje djecu: Dragan sa Zmijanja čuva ognjište predaka

5 h

0
Стиже нагли скок температуре, погледајте гдје ће бити најтоплије

Društvo

Stiže nagli skok temperature, pogledajte gdje će biti najtoplije

8 h

0
Мајка и беба

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj, rođeno čak 37 beba

8 h

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner