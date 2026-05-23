Lambeta otkrio šta će biti sa starom trebinjskom bolnicom

Direktor trebinjske Bolnice Nedeljko Lambeta izjavio je da su dogovorili sa premijerom Srbije da ta zdravstvena ustanova kao i do sada ima pomoć ljekara iz Kliničkog centra Srbije i iz drugih zdravstvenih ustanova, posebno u interventnoj kardiologiji koja je nova oblast u Trebinju i Hercegovini.

On je zahvalio premijerima na posjeti trebinjskoj bolnici, navodeći da su na zajedničkom sastanku rezimirali šta je sve urađeno za prvih 80 dana rada te nove zdravstvene ustanove.

"Ukazali smo premijerima i ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću šta je sve Hercegovina dobila sa ovim novim objektom bolnice u Trebinju", istakao je Lambeta.

On je dodao da su na sastanku razgovarali i o proširenja usluga i novih kapaciteta.

"Imamo i stari objekat bolnice u Trebinju gdje planiramo da otvorimo novi palijativni dio i da uvedemo još neke nove usluge", rekao je Lambeta.