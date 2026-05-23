Sutra sunčano i toplije, u Hercegovini i dalje jaka bura

ATV
23.05.2026 14:40

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost i još toplije.

U Hercegovini će i dalje biti vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 15, na jugu do 19, dnevna od 25 do 31, dok će u višim predjelima biti oko 20 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren, povremeno i pojačan vjetar sjevernih smjerova, dok se u Hercegovini očekuje umjerena do jaka bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Kalinovik 16, Han Pijesak, Čemerno i Ivan Sedlo 17, Kneževo i Sokolac 18, Gacko, Mrakovica i Mrkonjić Grad 20, Livno 21, Ribnik i Sarajevo 22, Srebrenica i Tuzla 23, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Novi Grad, Rudo, Srbac, Gradačac i Sanski Most 25, Bileća i Foča 26, te Trebinje i Mostar 29 stepeni Celzijusovih.

