Udes paralisao saobraćaj: Kolaps na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

Autor:ATV
Na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice danas je došlo do saobraćajne nezgode koja je izazvala ozbiljne zastoje u odvijanju saobraćaja.
Nezgoda se desila na dionici iz pravca Banjaluke, zbog čega se saobraćaj na ovoj putnoj komunikaciji odvija znatno otežano.
Trenutno nema zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama ili materijalnoj šteti.
Zbog zastoja na brzoj cesti, gužve su se prenijele i na staru cestu između naselja Derviši i Klašnica.
Vozačima se savjetuje oprez i dodatno strpljenje.
