Udes paralisao saobraćaj: Kolaps na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

Foto: Viber grupa/Patrole radari

Na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice danas je došlo do saobraćajne nezgode koja je izazvala ozbiljne zastoje u odvijanju saobraćaja.

Nezgoda se desila na dionici iz pravca Banjaluke, zbog čega se saobraćaj na ovoj putnoj komunikaciji odvija znatno otežano. Trenutno nema zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama ili materijalnoj šteti. Zbog zastoja na brzoj cesti, gužve su se prenijele i na staru cestu između naselja Derviši i Klašnica. Vozačima se savjetuje oprez i dodatno strpljenje.

