Osuđeni silovatelj pobjegao u Crnu Goru: Za njim tragao i Interpol, evo gdje je uhvaćen

Policija u Baru uhapsila je lice koje međunarodno potražuju nadležni organi tzv. Kosova zbog izdržavanja kazne zatvora izrečene za krivično djelo silovanje.

Kako su naveli iz crnogorske policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, u koordinaciji sa NCB Interpol Podgorica, lišili slobode H.B (22), državljanina tzv. Kosova, kojeg na međunarodnom nivou potražuje UNMIK Kosovo.

"Imenovani se potražuje po naredbi Osnovnog suda u Prizrenu, koja je izdata 13. januara 2026. godine, radi izdržavanja izrečene kazne zatvora u trajanju od pet godina, odnosno prestalog dijela zatvorske kazne u trajanju od četiri godine, tri mjeseca i 13 dana", navode iz MUP Crne Gore.

Kako ističu, navedena zatvorska kazna izrečena je H.B. presudom Osnovnog suda u Prizrenu, dana 01. novembra 2023. godine, zbog krivičnog djela silovanje, izvršenog na teritoriji južne srpske pokrajine.

Kako se navodi, slijedi komunikacija nadležnih organa Crne Gore i vladi tzv. Kosova radi ekstradicije ovog lica.

(Telegraf.rs)