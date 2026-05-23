Šeranić: Obradićemo različite teme iz oblasti endokrinologije i dijabetologije

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je značaj Međunarodnog simpozijuma "Endokrinologija i dijabetologija u praksi", koji se održava u Trebinju, jer obrađuje različite teme iz ove oblasti među kojima su i one koje se tiču sticanja potomstva.
Šeranić je istakao da je simpozijum važan jer je sa međunarodnim učešćem i obrađuje različite vrste tema iz endokrinologije i dijabetologije.
"Nismo se samo fokusali samo na šećernu bolest, nego i na druga oboljenja kao što su tumori hipofize, različita oboljenja štitne žlijezde, reproduktivnu endokrinologiju koja je veoma važna sticanja potomstva", rekao je Šeranić novinarima.
On je naveo da će uvodno predavanje Đure Macuta, profesora endokrinologije, omogućiti da se vidi načine kako se liječe bolesti štitne žlijezde i kakve su to nove naučne prakse.
Šeranić je čestitao organizatoru Udruženju endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa nadom da će razmijeniti znanja i iskustva i unaprijediti rad, prvenstveno mladih stručnjaka, piše SRNA.
