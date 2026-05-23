Ovo su mladići poginuli kod Bogatića: Očevidac otkrio šta se dogodilo nakon nesreće

U stravičnom udesu noćas oko 23 sata u Bogatiću poginuli su mladići E.L iz Klenja i P.D. iz Petlovače, obojica stari 19 godina, a dvije osobe su sa teškim tjelesnim povredama hospitalizovane u šabačkoj bolnici.

Očevidac saobraćajne nesreće u Bogatiću ispričao jezive detalje nesreće.

- U tom trenutku sam bio u kući. Čuo se strahovit udarac, a nije prošlo ni deset minuta na lice mjesta je stiglo nekoliko policijskih patrola, dva saniteta i vatrogasci. Jedan automobil je završio u kanalu, a drugi u kojem su bili nastradali mladići je potpuno smrskan pa su ga vatrogasci sjekli da bi izvukli tijela - ispričao je očevidac nesreće.

Od siline udarca dijelovi automobila razletjeli su se po putu, a tijela mladića dugo su bila pored puta dok je trajao uviđaj.

- Velika tuga, u trenu su se ugasila dva mlada života. Bili su školski drugovi, vjerovatno su krenuli u provod, a zajedno su otišli u smrt - komentarišu komšije poginulih mladića.

Nije poznat uzrok nesreće u Bogatiću kao ni kako se dogodila.

Istražni organi će u cilju dalje istrage i utvrđivanja okolnosti nesreće pregledati video snimke sa nadzornih kamera u ulici u kojoj se nezgoda dogodila.

(Novosti)