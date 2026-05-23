Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu u Trebinju

Premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić i premijer Republike Srbije Đuro Macut obišli su danas novu Bolnicu "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju.

Posjeta ovom elitnom zdravstvenom objektu upriličena je u okviru zvaničnog boravka delegacija dvije vlade Hercegovini, čime je još jednom potvrđena snažna podrška Beograda razvoju Srpske.

Zajedno sa premijerima Minićem i Macutom, u obilasku ove vodeće zdravstvene ustanove u regiji bila je brojna visoka delegacija zvaničnika sa obje strane Drine.

Kompleks su obišli ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, ministar pravde Srpske Goran Selak, te ministar pravde Srbije Nenad Vujić. U pratnji su bili i domaćin, direktor Bolnice Nedeljko Lambeta, ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov, kao i državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Srbije Ranko Šekularac.

Nova, savremena bolnica u Trebinju svečano je otvorena u januaru ove godine i predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih investicija u zdravstveni sistem Republike Srpske u posljednjih nekoliko decenija.

Ovaj bolnički kompleks rezultat je jasne strateške vizije i opredjeljenja rukovodstva Republike Srpske da ulaže u zdravlje ljudi, sigurnost zajednice i jačanje svih krajeva Srpske.

Sa više od 20 uređenih službi i odjeljenja, kapacitetom od 223 kreveta i najsavremenijom medicinskom opremom, ovaj objekat pacijentima iz Hercegovine, ali i cijele Republike Srpske, pruža zdravstvenu zaštitu na najvišem svjetskom nivou.