Macut: Aerodrom će potpuno transformisati ovaj dio Srpske

ATV
23.05.2026
12:54

Премијер Владе Републике Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије у Требињу.
Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut poručio je danas u Trebinju da će izgradnja aerodroma potpuno transformisati ovaj dio Srpske i otvoriti ogromne turističke potencijale cijele regije.

Macut je naglasio da je ovaj projekat temelj budućeg razvoja i još snažnijeg povezivanja Srpske i Srbije.

Premijer Srbije je potvrdio da su svi ključni procesi oko izgradnje Aerodroma Trebinje maksimalno ubrzani i da se konačno nazire početak velikih radova.

„Što se tiče infrastrukturnih projekata, aerodrom Trebinje je svakako jedan od osnovnih. Glavni vodni projekat je gotov, a glavni projekat će biti završen za tri mjeseca. Očekujemo da će i to biti u narednom periodu dobra vijest. Završene su i neke analize koje dovode i do studija životne sredine i očekujemo dozvolu za nekih mjesec dana“, istakao je Macut na konferenciji za medije.

On je podvukao da će Trebinje, zahvaljujući ovom strateškom koraku, postati izuzetno značajno i široko prepoznatljivo turističko mjesto na globalnoj mapi.

Macut je posebno naglasio da će Srbija nastaviti da bude najpouzdaniji i najsigurniji partner Republici Srpskoj u svim zajedničkim poduhvatima. Kao konkretan dokaz te saradnje, izdvojio je današnje potpisivanje Izjave o namjerama između dva ministarstva pravde.

Gasna konekcija jedan od prioriteta

Gasna konekcija Srbije i Republike Srpske izuzetno važna istakao je Macut i dodao da očekuje da će na sastanku početkom juna u Tuzli biti definisana mogućnost da se predviđenih 1,2 milijardi metara kubnih na godišnjem nivou koriguje sa novim pravcem koji će iznositi oko 60 kilometara.

"To bi bilo povezivanje našeg terminala u Batajnici prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način bi se omogućilo da novi gasovod, sa recimo dvije kompresorske stanice poveća mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj, što je svakako veliki značaj za dalji ekonomski razvoj", rekao je Macut nakon održanog sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem u Trebinju.

Naglasio je da je ovo pitanje jedan od prioriteta u narednom periodu.

Macut je rekao da je ovo samo jedna najava onoga što će biti ostvareno uskoro i naglasio da se raduje novim i dobrim vijestima na sastanku dvije vlade u Banjaluci 23. juna.

