Na Cetinju tokom noći zapaljena dva automobila, oglasila se policija

Na Cetinju su tokom noći zapaljena dva automobila na dvije različite lokacije, saopšteno je Portalu RTCG iz Uprave policije.

Prema navodima portala, istraga za sada je pokazala da paljenje automobila nije povezano sa organizovanim kriminalnim grupama.

Republika Srpska Selak i Vujić potpisali Izjavu o namjerama priznavanja pravosudnih ispita

Kako je saopšteno, policija je primila poziv oko 4 sata ujutru.

RTCG prenosi da su policiju o zapaljenim automobilima obavijestili pripadnici Službe zaštite i spašavanja, a požari su prijavljeni oko četiri sata ujutro.

Svijet Lavrov: Tok SVO pažljivo prate i prijatelji i protivnici Rusije

Iz policije su za RTCG naveli da je o svemu obaviješten tužilac, te da je završen uviđaj sa vještakom i da je postupak istrage u toku.