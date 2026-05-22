Pronađene kosti i lobanja pored puta: Užasan prizor u Crnoj Gori

Nakon objave na Fejsbuku, policija je danas u selu Gotovuša, desetak kilometara od Pljevalja izuzela ljudsku lobanju i kosti, koje su nakon naredbe nadležnog tužilaštva upućene na vještačenje.
U blizini mjesta gdje su pronađene kosti i lobanja nalazi se neobilježeno groblje. Mjesto je, inače, poznato po arheološkim iskopinama.
- Danas kada sam sa porodicom išao u pljevaljsko selo Gotovuša, naišli smo na nesvakidašnji prizor. Ljudske lobanje i kosti pored puta na mjestu gdje se eksploatiše tampon za nasipanje puta Pljevlja-Metaljka.
- Mještani kažu da su prijavljivali slučaj, ali se izgleda zbog nekog razloga ignoriše. Neko je čak i bacao smeće po ljudskim ostacima.To tako stoji već petnaestak dana. Postoji li neko da ispita šta je u pitanju i da na neki način zaštiti ovo mjesto, možda je u pitanju arheološko nalazište ili neko staro groblje, da li smo postali takvi i da nas nije briga - piše u ovoj objavi, nakon čega je uslijedila intervencija policije.
