Janez Janša položio zakletvu kao premijer Slovenije

Predsednik Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janez Janša položio je danas zakletvu kao slovenački premijer, nakon što je u slovenačkoj skupštini izabran za mandatara za sastav nove vlade, sa 51 glasom za i 36 protiv.
- Zaklinjem se da ću poštovati ustavni poredak, da ću postupati po svojoj savesti i svim snagama raditi za dobrobit Slovenije - rekao je Janša prilikom polaganja zakletve pred Državnom skupštinom, prenosi RTV Slovenija.
Pošto je glasanje bilo tajno, rezultati po poslaničkim grupama nisu poznati.
(Tanjug)
