Janez Janša položio zakletvu kao premijer Slovenije

22.05.2026 18:18

Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.
Predsednik Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janez Janša položio je danas zakletvu kao slovenački premijer, nakon što je u slovenačkoj skupštini izabran za mandatara za sastav nove vlade, sa 51 glasom za i 36 protiv.

- Zaklinjem se da ću poštovati ustavni poredak, da ću postupati po svojoj savesti i svim snagama raditi za dobrobit Slovenije - rekao je Janša prilikom polaganja zakletve pred Državnom skupštinom, prenosi RTV Slovenija.

Pošto je glasanje bilo tajno, rezultati po poslaničkim grupama nisu poznati.

(Tanjug)

