Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

Tijelo ubijenog Aleksandra Nešovića pronađeno je juče u Jarkovcu kod Inđije zabetonirano u bure.

Supruga Aleksandra Nešovića je rekla da je, u noći kada je nestao, na sebi nosio veš jedne poznate marke.

Prema istim saznanjima, na tijelu koje je juče pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je unijeto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provjera i vještačenja.

Tijelo je poslato na obdukciju, ali kako su mediji pisali, sumnje da je riječ zapravo o tijelu Nešovića potvrđuje detalj da je na pronađenom tijelu isti donji veš kakav je Nešovićeva supruga opisala da je imao te noći kada je nestao.

Portal "Informer" objavio je šokantne fotografije Nešovićevog tijela zabetoniranog u bure koje je iskopano kod Inđije.

Fotografije nećemo prenijeti na našem portalu jer sadrže izuzetno uznemirujuće prizore.

Ubijen u restoranu

Podsjećamo, Aleksandar Nešović Baja je ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku.

Njegov nestanak prijavila je supruga dan kasnije od kada je trajala potraga.