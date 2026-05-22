Logo
Large banner

Poginuo čuveni makedonski pjevač: U teškoj nesreći nastradao i njegov sin

Autor:

ATV
22.05.2026 12:11

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Operski pjevač Riste Velkov i njegov sin Adam među četvoro su mrtvih koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na skopskoj obilaznici.

Do tragedije je navodno došlo između nadvožnjaka Vizbegovo i raskrsnice Mirkovci, kada je teretno vozilo probilo zaštitnu ogradu, prešlo u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudarilo sa putničkim automobilom marke "BMW", piše makedonski portal Točka.

Nakon silnog udara izbio je požar, a vozilo je u potpunosti izgorjelo.

U nesreći su život izgubile četiri osobe.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, među stradalima su vozač R.V. (51), dvojica dvadesetogodišnjih saputnika, kao i još jedno lice čiji identitet u početku nije bio poznat.

Kasnije je potvrđeno da su među žrtvama i operski pjevač Riste Velkov i njegov sin Adam.

Vozač kamiona (76) za kog navode da ima dokumenta tzv. Kosova je priveden, a nadležni organi sprovode istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzroci ove teške nesreće, prenosi b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Poginuo Riste Velkov

Riste Velkov

Pjevač

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Riki Martin

Scena

Bačen suzavac na koncertu Riki Martina u Podgorici: Evo šta je pjevač poručio

5 h

0
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Scena

Bivša vjerenica Darka Lazića posvetila ove riječi pjevaču?

16 h

0
Слоба Васић

Scena

Sloba Vasić traži da napusti bolnicu: Sutra važna odluka ljekara za pjevača

20 h

0
Српски пјевач хитно оперисан

Scena

Srpski pjevač hitno operisan

1 d

0

Više iz rubrike

Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Region

Užas na auto-putu: Vozači prelazili preko žene, mislili da je torba

15 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pokazala srednji prst mužu i svekru pa papreno kažnjena

16 h

0
Хрватска уводи доживотни затвор?

Region

Hrvatska uvodi doživotni zatvor?

16 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba

19 h

0

  • Najnovije

14

05

Minić: Ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene

13

57

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač škode

13

42

Gradiška: Sastanak o funkcionisanju carinskog terminala i novog prelaza

13

31

Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

13

27

Putin spreman da okonča rat – poznato i do kada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner