Poginuo čuveni makedonski pjevač: U teškoj nesreći nastradao i njegov sin

Operski pjevač Riste Velkov i njegov sin Adam među četvoro su mrtvih koji su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na skopskoj obilaznici.

Do tragedije je navodno došlo između nadvožnjaka Vizbegovo i raskrsnice Mirkovci, kada je teretno vozilo probilo zaštitnu ogradu, prešlo u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudarilo sa putničkim automobilom marke "BMW", piše makedonski portal Točka.

Nakon silnog udara izbio je požar, a vozilo je u potpunosti izgorjelo.

U nesreći su život izgubile četiri osobe.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, među stradalima su vozač R.V. (51), dvojica dvadesetogodišnjih saputnika, kao i još jedno lice čiji identitet u početku nije bio poznat.

Kasnije je potvrđeno da su među žrtvama i operski pjevač Riste Velkov i njegov sin Adam.

Vozač kamiona (76) za kog navode da ima dokumenta tzv. Kosova je priveden, a nadležni organi sprovode istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzroci ove teške nesreće, prenosi b92.