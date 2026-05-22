Bačen suzavac na koncertu Riki Martina u Podgorici: Evo šta je pjevač poručio

Na koncertu portorikanskog pjevača Riki Martin na Trgu nezavisnosti bačen je suzavac, zbog čega je njegov nastup nakratko prekinut.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem građani bježe s trga nakon što je bačen suzavac.

"Ljudi su plakali i bježali s nastupa Rikija Martina. Bačen je suzavac. Mnogi su mislili da je bomba. Tek je sada nastavljen nastup", rekao je izvor za Telegraf

Riki Martin se ubrzo vratio na scenu, a prisutnima u publici je uz osmijeh poručio:

"Ništa neće zaustaviti ovaj šou. Želite li još?"

Publika ga je nagradila aplauzom, a mnogi su ga pohvalili zbog ovog poteza.

"I pored suzavca i prekida, čovjek se vratio na binu i nastavio pjevati za publiku. To pokazuje koliko je profesionalac i koliko poštuje ljude koji su došli na koncert. Takve zvijezde i vrijede svaki cent".

"Čovjek je pokazao koji je nivo. Klasa".

"Bilo je 10/10. Džukela koja je bacila suzavac je i dalje džukela, ali sada na kub, a mi smo se proveli vrhunski. Nadam se da će završiti u zatvoru", neki su od komentara na Instagramu.

Riki Martin održao je koncert u Podgorici u okviru proslave Dana nezavisnosti Crna Gora.

Atmosferu su prije njega zagrijali Tamara Živković, Milena Vučić i Nenad Knežević Knez.