Kadeti MUP-a Srpske položili zakletvu: "Novi policijski kadrovi su čuvari otadžbine"

Na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banjaluke zakletvu je danas položilo 138 kadeta školovanih za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 43 kadeta za Policiju Brčko distrikta.

"Dobili smo 138 novih pripadnika. Čestitam kadetima na uspješno završenom školovanju, te im želim da budu na ponos svojim roditeljima i Srpskoj. Jer oni su čuvari otadžbine za koju su živote dali heroji u najtežim vremenima njenog stvaranja", rekao je resorni ministar, Željko Budimir.

Novi kadrovi omogućavaju da se bezbolnije prođe aktuelna smjena generacija u MUP-u jer treba imati nultu toleranciju prema kriminalu.

"U julu ćemo upisati narednu klasu i u policijski sistem ulaze mladi ljudi koji su patriote i stručnjaci u oblastima u kojima će raditi. Poručujem im svima da nastave školovanje i da se usavršavaju, jer je to potrebno Srpskoj", rekao je Budimir.

Načelnik Uprave MUP-a Srpske za policijsko obrazovanje, Mile Šikman, podsjetio je da su kadeti, uspješno završivši desetomjesečnu obuku, osposobljeni za samostalno obavljanje policijskog posla.

Kadeti Zalužani

"Nakon ovoga završiće šestomjesečni pripravnički staž i pristupiti polaganju stručnog ispita. To je uslov da budu primljeni u puni radni odnos kao policijski službenici", rekao je Šikman.

Valentina Škorić iz Banjaluke, danas nagrađena od rukovodstva republičke Policije kao najbolji kadet 28. klade Policijske akademije, rekla je da će svoj posao obavljati profesionalno, te se i dalje školovati i usavršavati.

"Sve ovo mi je podsticaj da što bolje radim na očuvanju bezbjednosti, imovine, mira i slobode svih građana Srpske", rekla je ona.

Nagrade za najupješnije kadete su nakon zakletve dobili i Strahinja Kokan i Ozren Grujičić.

Događaju su prisustvovali direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević i brojna rodbina kadeta 28. klase Policijske akademije, prenosi RTRS