Selektor potvrdio: Nikola Jokić igra za Srbiju ovog ljeta!

Selektor Srbije Dušan Alimpijević je iz Atine, gdje će pratiti fajnal-for turnir Evrolige, saopštio da očekuje košarkaša Denvera Nikolu Jokića u timu na utakmicama kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.
"Nikola Jokić bi trebalo da bude na oba prozora u julu i avgustu", poručio je Alimpijević za "Mocart sport".
Reprezentaciju Srbije očekuju utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Orlovi će 2. jula igrati protiv Švajcarske u gostima, a potom 5. jula protiv BiH u Beogradu.
"Ništa nije bilo sporno od prvog momenta, to je čovjek sa kojim sam ja u kontaktu otkako sam seo na selektorsku poziciju. Komunikacija sa tim čovjekom se odvija na najjednostavnijem i najlakšem mogućem nivou, on zaista živi za reprezentaciju, iako to možda nekima u nekim trenucima nije djelovalo, on je čovjek koji je veoma ushićen za reprezentaciju. To je čovjek koji je zvao saigrače i zahvaljivao im se na borbi u prethodnim prozorima. Očekujemo, ukoliko bude išlo ovim tokom i po planu, naravno mi ne znamo šta sve može da se desi do 22. juna, ali u ime Boga, zdravlja, očekujemo ga", poručio je selektor.
