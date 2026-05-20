Niksi se vratili iz minus 22 i došlo do prve pobjede u finalu Istoka

Njujork Niksi pobijedili su Klivlend Kavalirse rezultatom 115:104 nakon produžetka u prvoj utakmici finala Istočne konferencije, iako su u četvrtoj četvrtini gubili čak 22 poena razlike.

Džejlen Branson predvodio je domaći tim sa 38 poena i bio ključni čovjek velikog preokreta u Medison Skver Gardenu. Njujork je osam minuta prije kraja zaostajao 93:71, ali je serijom 18:1 vratio neizvjesnost, a Branson je 19 sekundi prije isteka regularnog dijela pogodio za 101:101.

Niksi su potom produžetak otvorili serijom 9:0 i stigli do osme uzastopne pobjede u doigravanju. Tim iz Njujorka sada je na tri pobjede od prvog plasmana u NBA finale još od 1999. godine.

Mikal Bridžes dodao je 18 poena, dok su još trojica igrača Niksa ubacila po 13, među njima i Ou Dži Anunobi, koji se vratio nakon što je propustio dvije utakmice zbog istegnuća zadnje lože desne noge.

Kod Klivlenda je Donovan Mičel postigao 29 poena, Evan Mobli upisao je 15 poena i 14 skokova, a Džejms Harden takođe 15 poena, uz šut za tri poena 1 od 8 i šest izgubljenih lopti.

Druga utakmica igra se u četvrtak, ponovo u Njujorku.