Logo
Large banner

Drama u vječitom derbiju: Partizan srušio Zvezdu na otvaranju polufinala ABA lige

Autor:

ATV
18.05.2026 22:31

Komentari:

0
Кошаркаши Партизана дочекали су у Београдској арени Црвену звезду у првој утакмици плеј-офа полуфинала АБА лиге. Кошаркаш Партизана Тоње Џекири са лоптом на утакмици.
Foto: Tanjug/AP PHOTO/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 100:94 u prvoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige i tako poveli sa 1:0 u seriji koja se igra na dve dobijene utakmice.

Iako je domaći tim tokom treće četvrtine imao ogromnih 19 poena prednosti (78:59), uslijedio je neshvatljiv pad u igri crno-bijelih.

Vođeni sjajnim rolama Karlika Džonsa, Dvejna Vošingtona i asistencijama Nika Kalatesa, domaći su već slavili trijumf, ali se Zvezda na krilima Džordana Nvore i serijom 10:0 potpuno vratila u meč i na 40 sekundi prišla na samo poen zaostatka (95:94).

Ipak, u penal završnici i nakon ključne greške Nvore, tačku na uzbudljiv vječiti derbi stavio je Vošington pogotkom uz faul, čime je osigurao pobjedu Partizana pred revanš u kojem će crveno-bijeli tražiti izjednačenje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

KK Crvena zvezda

ABA liga

košarka

utakmica

Sportski rekordi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свечана академија поводом 100 година ФК 'Борац'

Republika Srpska

Minić: 100 godina "Borca" veliki jubilej za Banjaluku i Republiku Srpsku

2 h

3
Свечана академија ФК 'Борац'

Fudbal

Svečana akademija povodom 100 godina postojanja: "Borac" brani čast Banjaluke

3 h

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академија поводом 100 година постојања ФК Борац

Republika Srpska

Dodik: Borac je riječ koja traje kao i Republika Srpska

3 h

1

Više iz rubrike

Дубаи ће Будућност дочекати у Зеници

Košarka

Dubai će Budućnost dočekati u Zenici

12 h

0
Нагетси Јокић НБА кошарка

Košarka

NBA liga ni ne krije pljačku: Objavili kako su uzeli MVP trofej Nikoli Jokiću

16 h

0
Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

Košarka

Klivlend pregazio Detroit za finale Istoka

17 h

0
Шеј Гилџес Александер кошаркаш Оклахоме НБА

Košarka

Ništa od priznanja za Jokića: Šej ponovo MVP!

1 d

0

  • Najnovije

23

13

Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

22

56

Radnik iz BiH kažnjen zbog egzibicionizma: Pogrešno protumačio signale poslodavke

22

51

Zaharova poslala poruku Briselu: Prestanite sa rusofobijom pa da pregovaramo

22

49

Cijene nafte ponovo rastu

22

46

S koliko ljudi ste spavali? Evo šta vaša seksualna prošlost govori o vama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner