Drama u vječitom derbiju: Partizan srušio Zvezdu na otvaranju polufinala ABA lige

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 100:94 u prvoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige i tako poveli sa 1:0 u seriji koja se igra na dve dobijene utakmice.

Iako je domaći tim tokom treće četvrtine imao ogromnih 19 poena prednosti (78:59), uslijedio je neshvatljiv pad u igri crno-bijelih.

Vođeni sjajnim rolama Karlika Džonsa, Dvejna Vošingtona i asistencijama Nika Kalatesa, domaći su već slavili trijumf, ali se Zvezda na krilima Džordana Nvore i serijom 10:0 potpuno vratila u meč i na 40 sekundi prišla na samo poen zaostatka (95:94).

Ipak, u penal završnici i nakon ključne greške Nvore, tačku na uzbudljiv vječiti derbi stavio je Vošington pogotkom uz faul, čime je osigurao pobjedu Partizana pred revanš u kojem će crveno-bijeli tražiti izjednačenje.