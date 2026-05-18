Svečana akademija povodom 100 godina postojanja: "Borac" brani čast Banjaluke

U Banskom dvoru u Banjaluci održana je svečana akademija povodom obilježavanja 100 godina postojanja Fudbalskog kluba Borac.

Borčeva himna izvedena je u novom ruhu. Obrada grupe Rok simfonija prvi put je prezentovana javnosti na svečanoj akademiji povodom 100 godina banjalučkog kluba.

Mnogo bi se priča dalo ispričati za ovih 100 godina rekao je predsjednik FK Borac Zvjezdan Misimović u uvodnim riječima obraćanja na svečanoj akademiji povodom vijeka postojanja.

"Neka ovaj 100. rođendan bude početak drugog vijeka Borčevih pobjeda. Napravili smo velike stvari, dičimo se velikim uspjesima. Bilo je mnogo pobjeda, mnogo teških stvari koje su nam nanijele bol, te su ostali ožiljci. Borac ne bi bio Borac da se uvijek nije borio do kraja. Tako se i danas dičimo šampionskom titulom. Veliko hvala predsjedniku Miloradu Dodiku, kao i Vici Zeljkoviću tokom čijeg je mandata napravljen istorijski pomak", rekao je predsjednik Borca Zvjezdan Misimović.

Fudbalski klub Borac emocija, slava i pripadnost

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković istakao je da je Fudbalski klub Borac emocija, slava i pripadnost.

"Ne slavimo običan jubilej, već vijek upornosti, opstajanja i prkosa. Za mene ova noć je veoma emotivna. S velikim poštovanjem poklanjam se svim generacijama Borca, navijačima koji nikad nisu odustali. Ko ponese crveno plavi dres, nikad ga vise ne skida. U ljubavi su uvijek velika očekivanja, zato treba ostati miran kada nastupe teški trenuci. Borac je u sezoni 2024/25 prvi put prezimio u Evropi i igrao nokaut fazu", rekao je Zeljković na Svečanoj akademiji povodom 100 godina "Borca".

Fudbal Zeljković: Borac je emocija, slava i pripadnost

Priznanja povodom 100 godina kluba dobili su legendarni fudbaleri Borca Momčilo Spasojević, Josip Pelc, Dragan Kime Marjanović i posthumno Nenad Neno Gavrilović.

Svečana akademija povodom 100 godina FK 'Borac'

Prije 38 godina je Procvjetala bijela lala - generacija fudbalera osvajača Kupa Jugoslavije 1988. godine. Tada je Borac za trofej Kupa Maršala Tita pobijedio Crvenu zvezdu, a dio te generacije dobio je aplauze u sali Banskog dvora.

Takođe, laureati su Darko Ljubojević, Oliver Jandrić, Marko Maksimović, Vlado Jagodić, Srđan Grahovac, Stojan Vranješ, Boris Raspudić.

Priznanje za doprinos klubu dobio je posthumno Željko Kopanja, nagradu je primio njegov sin Neven.

Borac čuva sjećanje na Mladena Žižovića

Prikazani su dijelovi filma 1740 minuta koji svjedoče istorijskoj sezoni kluba i Evropi kada je ostvaren najveći uspjeh plasmanom u 1/8 finala Lige Konferencija.

Trener te ekipe bio je Mladen Žižović koji je tragično preminuo prošle godine.

Klub je njegovom sinu Luki, u znak zahvalnosti prema bivšem treneru koji će zauvijek ostati upisan u istoriju kluba, uručio priznanje.

Predsjednik Organizacionog odbora za proslavu 100 godina postojanja FK "Borac" Milorad Dodik istakao je da je Borac zaista riječ koja traje, kao što traje Banjaluka, Republika Srpska.

Fudbal Dodik: Borac je riječ koja traje kao i Republika Srpska

"Nema uspjeha kluba, ako ljudi oko kluba ne žive za njega. Uvijek imate mnogo odricanja, da bi klub bio uspješan. Bez navijača koje Borac ima, teško bi bilo šta ostvariti. Oni su uvijek bili na tribinama, u svakom vremenskom uslovu", dodao je Dodik.

Milorad Dodik dobio posebno priznanje

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je predsjedniku Skupštine Fudbalskog kluba "Borac" iz Banjaluke Stojanu Malbašiću Orden Njegoša prvog reda, kojim je ovaj klub odlikovan za vrhunska sportska dostignuća, očuvanje pobjedničkog duha generacija i afirmaciju sportskog ugleda i identiteta Republike Srpske