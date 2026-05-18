Američka mornarica preusmjerila 85 brodova iz Ormuskog moreuza

Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država preusmjerila je 85 komercijalnih brodova iz Ormuskog moreuza u nastojanju da sprovede pomorsku blokadu iranskih luka.
"Komanda nastavlja striktno da sprovodi američku blokadu iranskih luka. Američke snage su do sada preusmjerile 85 komercijalnih plovila kako bi osigurale puno poštovanje blokade", navela je Komanda na "Iksu".
Američka mornarica započela je 13. aprila blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obje strane Ormuskog moreuza.
Vašington tvrdi da plovila koja nisu iranska mogu slobodno da plove tim plovnim putem sve dok ne plaćaju Teheranu propusnicu.
Iranske vlasti nisu objavile uvođenje takse, ali su razgovarale o takvim planovima.
(SRNA)
