Tramp: Odložen planirani napad na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je odložio napad na Iran, koji je bio planiran za sutra, ali da je naložio vojsci da ostane u punoj pripravnosti.
"Planirani napad je odložen na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata", rekao je Tramp.
On je naveo da i dalje teži postizanju zadovoljavajućeg dogovora sa Teheranom, ali da vojska ostaje u pripravnosti za slučaj da se dogovor ne postigne.
"Naredio sam vojsci da bude spremna za pun, opsežan napad na Iran u svakom trenutku, ukoliko ne bude postignut prihvatljiv dogovor", dodao je Tramp.
Američki predsjednik je rekao ranije da nije zadovoljan novim iranskim prijedlogom sporazuma.
Portal "Aksios" je objavio da najnovija iranska ponuda sadrži garancije za odustajanje od nabavke ili proizvodnje nuklearnog oružja, ali ne i detalje o obustavi obogaćivanja uranijuma ili prebacivanju visokoobogaćenog uranijuma iz zemlje.
(SRNA)
