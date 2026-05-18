Istraživanje pokazalo: Šta se dešava u organizmu ako svakodnevno konzumiramo bademe

Novo istraživanje pokazalo je da svakodnevno unošenje badema u organizam može da utiče na crijevne bakterije, metabolizam i osjećaj sitosti, ali rezultate treba tumačiti oprezno jer je studija obuhvatila svega 15 odraslih osoba sa viškom kilograma ili gojaznošću.

Istraživači su tokom dvije odvojene četvoronedjeljne faze upoređivali tipičnu zapadnjačku ishranu sa režimom u kojem su ispitanici svakog dana dobijali 42,5 grama badema, odnosno oko jedne šake. Ukupan broj kalorija bio je sličan, pa cilj nije bio mršavljenje, već analiza toga kako promjena vrste užine utiče na organizam.

Tokom perioda sa bademima povećao se nivo bakterije Faecalibacterium prausnitzii, koja proizvodi butirat, jedinjenje važno za zdravlje sluzokože debelog crijeva i kontrolu upalnih procesa. Istovremeno su pojedini inflamatorni markeri, uključujući TNF-alfa i IL-1β, bili niži nego tokom standardne ishrane. Naučnici su zabilježili i povećanje GLP-1, hormona povezanog sa kontrolom šećera u krvi i osjećajem sitosti.

Poslije unošenja badema povećao se i nivo 3-hidroksibutirata, ketona koji nastaje tokom razgradnje masti, što su autori opisali kao blag efekat sličan ketozi, ali ne i stanje kakvo izaziva striktna keto dijeta.

Autori naglašavaju da bademi jesu nutritivno vrijedni, ali i kalorični, pa rezultati ne znače da bi ih trebalo jesti bez ograničenja. Takođe ističu da su potrebna mnogo veća i dugotrajnija istraživanja kako bi se potvrdilo da isti efekti postoje i u široj populaciji.

(Blic)