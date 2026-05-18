Vijek iza njega, a volja ispred svih: Djed Slavko ušao u drugi vijek bez ijedne tablete

18.05.2026 20:40

Дјед Славко слави 100. рођендан.
Sto godina mudrosti, snage i priča za pamćenje. Djeda Slavko rođen je 7. maja 1926. godine u hercegovačkom selu nadomak Mostara.

Život ga je preko Ljubuškog i Sanskog Mosta doveo u Oštru Luku, a od 1969. godine živi u Usorcima. Vijek iza njega, a volja ispred svih. U to se uvjerila i naša ekipa.Zakoračio je u drugi vijek i omiljeni je među mještanima – djeda Slavko iz Usoraca ruši sve stereotipe o starosti. Priča da ima još mnogo planova za budućnost. Priznaje da godine čine svoje, ali uprkos njima i dalje vozi automobil, svakodnevno trči, brine o svojim pčelama, a i vid ga dobro služi.

"Sad meni trebaju kola. Kad mi nisu trebala, ja sam mogao pješke, a sad mi trebaju kola. U Oštru Luku kad idem odavde, možeš ići preko dana, možeš svaki dan. Kad mi nešto zatreba, ja trknem dolje, a dok sam mogao nogom, mogao sam dva kilometra", rekao je Slavko Pantić.

Porodica mu je za rođendan poželjela samo zdravlje, nadajući se da će se još dugo godina u dobru okupljati. Geni su ovdje učinili svoje, pa djeda Slavko danas ima živu sestru u selu Željuša kod Mostara koja ima 96 godina.

"Recimo, njegova majka je 90 godina imala. Bila je nesreća da je koza povukla pa je slomila kuk, a isto je bila dugovječna. Otac je isto njegov Simo, moj djed, imao 90 godina", istakao je njegov najstariji sin Gordan Pantić.

Samoću ne voli, pa je nakon gubitka prve supruge, 1996. godine upoznao svoju Miru. Ona mu je danas najveći oslonac i podrška u mirnim penzionerskim danima. Iako gazi stotu, doktore gotovo da i ne posjećuje.

"Sada ja i baba pričamo, pa ako nju nešto boli, kaže: 'Boli me ovdje, boli me ondje'. Šta ja znam, pričamo jedno drugom malo o prošlosti, malo ovo, malo ono", rekao je Slavko Pantić i dodao: "Evo sad ima godina i više dana da mi ne trebaju tablete, ne treba mi ništa. Ja regulišem to sobom, cirkulaciju."

Sa prvom suprugom dobio je troje djece. Danas njegovo bogatstvo čini sedmoro unučadi i trinaestoro praunučadi. Okružen ljubavlju svoje porodice, djeda Slavko skromno, tiho i sa osmijehom na licu spreman je za sve ono što mu nosi budućnost.

