Novi investicioni ciklus u Semberiji: Više od 342.000 KM za škole i biblioteku

U toku je sanacija, dogradnja i adaptacija osnovnih i srednjih škola, kao i ustanova kulture, širom Srpske. Cilj je da se procedure javnih nabavki sprovedu na vrijeme, kako bi radovi bili završeni do početka nove školske godine.

Između ostalog, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske investiraće 119 hiljada KM u sanaciju krovne konstrukcije Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Bijeljine. Stižu ulaganja i za tamošnju Narodnu biblioteku „Filip Višnjić“. Ukupna ulaganja u obrazovne i kulturne ustanove u tom gradu iznose oko 342.000 KM.

Osnovci OŠ „Vuk Karadžić“ u septembru bi trebalo da uđu u školu sa novim krovom. Ne samo Bijeljina, nego cijela Republika Srpska ide u jedan novi investicioni ciklus kad su u pitanju sanacije, adaptacije i dogradnja osnovnih i srednjih škola i ustanova kulture, kaže ministar.

"Izuzev ove investicije u ovoj školi, Ministarstvo je dalo saglasnost i obezbijedilo sredstva da se izvrši sanacija još dvije škole ovdje na području Bijeljine. To je škola u Balatunu i Dragaljevcu, a osim tih ulaganja imali smo i određeni iznos koji se tiče ovdje biblioteke u Bijeljini, tako da su ta ukupna ulaganja 342.500 maraka ovdje u Bijeljini", kazao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

Školu trenutno pohađa 1.580 učenika. Ono što je karakteristično za ovu školu jeste da u posljednjih pet godina bilježe konstantan porast broja učenika, što je dovelo do problema sa školskim prostorom.

"Mi smo prošle školske godine morali da organizujemo nastavu u četiri smjene. Međutim, ukoliko se trend povećanja broja učenika nastavi i u narednom periodu, ni takav način organizacije nastave neće biti dovoljan. U tom smislu, o ovim problemima obavijestili smo i Grad Bijeljina, Gradsku upravu i Skupštinu grada Bijeljina, kako bi se jednostavno nešto po tom pitanju preduzelo", istakao je direktor OŠ „Vuk Karadžić“ Bijeljina, Predrag Račanović.

"Ono što mogu da kažem jeste da ćemo u narednom periodu kao Skupština grada svakako razmotriti koje su naše mogućnosti i nadležnosti. Ono što mi sigurno možemo jeste da prilikom usvajanja i kreiranja budžeta uvažimo tu njihovu potrebu koja je realna", istakla je predsjednik Skupštine grada Bijeljina, Željana Arsenović.

Za izgradnju panoramskog lifta za osobe sa invaliditetom za potrebe NB „Filip Višnjić“ u Bijeljini izdvojeno je 52.500 KM.

"Izgradnja panoramskog lifta prilagodiće našu ustanovu za osobe sa invaliditetom. To je jedan jako značajan projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture. U toku je izrada projektne dokumentacije za sam taj cjelokupan proces", rekla je direktor NB „Filip Višnjić“ Bijeljina, Tanja Mijatović.

Iz budžeta Republike Srpske za Grad Bijeljinu izdvojena su sredstva i za sanaciju krova u OŠ „Petar Kočić“ u Balatunu, kao i za sanaciju mokrih čvorova u OŠ „Stevan Nemanja“ u Dragaljevcu.