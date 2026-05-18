Logo
Large banner

Novi investicioni ciklus u Semberiji: Više od 342.000 KM za škole i biblioteku

Autor:

Sanja Trifković
18.05.2026 20:18

Komentari:

0
Табла ОШ "Вук Караџић", Бијељина
Foto: ATV

U toku je sanacija, dogradnja i adaptacija osnovnih i srednjih škola, kao i ustanova kulture, širom Srpske. Cilj je da se procedure javnih nabavki sprovedu na vrijeme, kako bi radovi bili završeni do početka nove školske godine.

Između ostalog, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske investiraće 119 hiljada KM u sanaciju krovne konstrukcije Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Bijeljine. Stižu ulaganja i za tamošnju Narodnu biblioteku „Filip Višnjić“. Ukupna ulaganja u obrazovne i kulturne ustanove u tom gradu iznose oko 342.000 KM.

Osnovci OŠ „Vuk Karadžić“ u septembru bi trebalo da uđu u školu sa novim krovom. Ne samo Bijeljina, nego cijela Republika Srpska ide u jedan novi investicioni ciklus kad su u pitanju sanacije, adaptacije i dogradnja osnovnih i srednjih škola i ustanova kulture, kaže ministar.

"Izuzev ove investicije u ovoj školi, Ministarstvo je dalo saglasnost i obezbijedilo sredstva da se izvrši sanacija još dvije škole ovdje na području Bijeljine. To je škola u Balatunu i Dragaljevcu, a osim tih ulaganja imali smo i određeni iznos koji se tiče ovdje biblioteke u Bijeljini, tako da su ta ukupna ulaganja 342.500 maraka ovdje u Bijeljini", kazao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

Školu trenutno pohađa 1.580 učenika. Ono što je karakteristično za ovu školu jeste da u posljednjih pet godina bilježe konstantan porast broja učenika, što je dovelo do problema sa školskim prostorom.

"Mi smo prošle školske godine morali da organizujemo nastavu u četiri smjene. Međutim, ukoliko se trend povećanja broja učenika nastavi i u narednom periodu, ni takav način organizacije nastave neće biti dovoljan. U tom smislu, o ovim problemima obavijestili smo i Grad Bijeljina, Gradsku upravu i Skupštinu grada Bijeljina, kako bi se jednostavno nešto po tom pitanju preduzelo", istakao je direktor OŠ „Vuk Karadžić“ Bijeljina, Predrag Račanović.

"Ono što mogu da kažem jeste da ćemo u narednom periodu kao Skupština grada svakako razmotriti koje su naše mogućnosti i nadležnosti. Ono što mi sigurno možemo jeste da prilikom usvajanja i kreiranja budžeta uvažimo tu njihovu potrebu koja je realna", istakla je predsjednik Skupštine grada Bijeljina, Željana Arsenović.

Za izgradnju panoramskog lifta za osobe sa invaliditetom za potrebe NB „Filip Višnjić“ u Bijeljini izdvojeno je 52.500 KM.

"Izgradnja panoramskog lifta prilagodiće našu ustanovu za osobe sa invaliditetom. To je jedan jako značajan projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture. U toku je izrada projektne dokumentacije za sam taj cjelokupan proces", rekla je direktor NB „Filip Višnjić“ Bijeljina, Tanja Mijatović.

Iz budžeta Republike Srpske za Grad Bijeljinu izdvojena su sredstva i za sanaciju krova u OŠ „Petar Kočić“ u Balatunu, kao i za sanaciju mokrih čvorova u OŠ „Stevan Nemanja“ u Dragaljevcu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

Investicije

Borivoje Golubović

osnovna škola

Semberija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ПРЕНОС: Свечана академија поводом 100 година ФК 'Борац'

Emisije

PRENOS: Svečana akademija povodom 100 godina FK 'Borac'

13 h

0
Шине на жељезничкој пруги.

Hronika

Tijelo djevojke nađeno na šinama: Užasan prizor u Zemunu

4 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra će biti bez struje

4 h

0
Штампање уџбеника за Енглески језик.

Republika Srpska

Izdvojeno 12 miliona KM za besplatne udžbenike za 80.000 učenika

4 h

0

Više iz rubrike

У Рибнику 30. маја Сајам крајишких производа - „Мост до завичаја.“

Gradovi i opštine

U Ribniku 30. maja Sajam krajiških proizvoda - „Most do zavičaja.“

16 h

0
Анђела Мрђа

Gradovi i opštine

Povodom Dana grada uručena priznanja najboljim studentima

2 d

0
Додик: Изградњом ауто-пута Приједор ће промијенити свој начин живота

Gradovi i opštine

Dodik: Izgradnjom auto-puta Prijedor će promijeniti svoj način života

2 d

9
12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

Gradovi i opštine

12 godina od dobojske katastrofe: 11 ruža za 11 stradalih

3 d

0

  • Najnovije

23

13

Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

22

56

Radnik iz BiH kažnjen zbog egzibicionizma: Pogrešno protumačio signale poslodavke

22

51

Zaharova poslala poruku Briselu: Prestanite sa rusofobijom pa da pregovaramo

22

49

Cijene nafte ponovo rastu

22

46

S koliko ljudi ste spavali? Evo šta vaša seksualna prošlost govori o vama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner