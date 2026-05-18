Ovi dijelovi Banjaluke sutra će biti bez struje

Bez struje će u utorak u Banjaluci biti više ulica i naselja.

Tako će od 12 do 13.30 časova bez električne energije biti dio Ulice Vasilija Ostroškog br. 27-36.

Od devet do 14 časova, prema najavama "Elektrokrajine", bez struje će biti dijelovi ulica Nadežde Petrović i Suturlija, kao i dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši.

"Od devet do 11 časova bez električne energije biće dijelovi ulica Ilije Garašanina, Poljski put, Poljskog partizanskog bataljona i Svetozara Cvjetojevića", ističu oni.

Dijelovi ulica Jovana Dučića, Milana Tepića i Save Mrkalja biće bez struje u utorak od 11.30 do 13.30.

Od devet do 14 bez struje će biti dijelovi ulica Banijska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića.

"Od devet do 14 časova bez električne energije biće i dijelovi ulica Braće i sestara Kapor i Skendera Kulenovića", navode iz "Elektrokrajine".