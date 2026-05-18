Logo
Large banner

Ovi dijelovi Banjaluke sutra će biti bez struje

18.05.2026 20:08

Komentari:

0
Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Bez struje će u utorak u Banjaluci biti više ulica i naselja.

Tako će od 12 do 13.30 časova bez električne energije biti dio Ulice Vasilija Ostroškog br. 27-36.

Od devet do 14 časova, prema najavama "Elektrokrajine", bez struje će biti dijelovi ulica Nadežde Petrović i Suturlija, kao i dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši.

"Od devet do 11 časova bez električne energije biće dijelovi ulica Ilije Garašanina, Poljski put, Poljskog partizanskog bataljona i Svetozara Cvjetojevića", ističu oni.

Лука достављач

Hronika

Gradonačelnik Drniša nakon ubistva maturanta: "Sistem nije zakazao"

Dijelovi ulica Jovana Dučića, Milana Tepića i Save Mrkalja biće bez struje u utorak od 11.30 do 13.30.

Od devet do 14 bez struje će biti dijelovi ulica Banijska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića.

"Od devet do 14 časova bez električne energije biće i dijelovi ulica Braće i sestara Kapor i Skendera Kulenovića", navode iz "Elektrokrajine".

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске Стефан Раковић

Banja Luka

Raković za ATV: Nismo naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi

5 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Banja Luka

PU Banjaluka donijela Rješenje o zabrani javnog skupa u Banjaluci

6 h

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Srednjoškolci prekidaju saradnju sa Gradom Banjaluka

16 h

5
Господска улица слика пројекта

Banja Luka

Banjalučanima dozlogrdila estetika: Dok neki čekaju asfalt od centra se pravi predizborna razglednica

1 d

2

  • Najnovije

23

13

Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

22

56

Radnik iz BiH kažnjen zbog egzibicionizma: Pogrešno protumačio signale poslodavke

22

51

Zaharova poslala poruku Briselu: Prestanite sa rusofobijom pa da pregovaramo

22

49

Cijene nafte ponovo rastu

22

46

S koliko ljudi ste spavali? Evo šta vaša seksualna prošlost govori o vama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner