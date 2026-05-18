Ovim znakovima u drugoj polovini godine u ljubavi "ne cvjetaju ruže"

Druga polovina godine za pojedine horoskopske znakove može biti emotivno zahtjevniji period, obilježen nesigurnošću, pojačanim stresom i nerazumijevanjem u odnosima.

Ovan

Ovan je sklon impulsivnim reakcijama, pa u tom periodu može doći do naglih odluka i češćih nesuglasica u ljubavi.

Brze reakcije i potreba za dokazivanjem mogu dodatno otežati stabilnost odnosa.

Rak

Kod Raka se ističe izražena emotivna osjetljivost.

Astrolozi smatraju da u drugoj polovini godine dolazi do pojačane potrebe za povlačenjem i introspekcijom, što može dovesti do nesporazuma i osjećaja udaljenosti u vezi.

Vaga

Vaga, znak koji teži harmoniji, u ovom periodu prema tumačenjima može biti suočena s unutrašnjim dilemama i nesigurnošću u ljubavnim odnosima, što otežava donošenje odluka i narušava stabilnost partnerstva.

Jarac

Jarac, s druge strane, često se povezuje sa fokusom na posao i obaveze, pa se navodi da u ovom periodu emocije mogu doći u drugi plan, što može stvoriti distancu između partnera.

Banja Luka Ovi dijelovi Banjaluke sutra će biti bez struje

Astrološka tumačenja naglašavaju da ovi periodi ne znače nužno lošu sreću u ljubavi, već simbolično ukazuju na više stresa, manje vremena za emocije i pojačane unutrašnje dileme kod pojedinih znakova.