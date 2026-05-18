Ribari u BiH uhvatili ribu sa čudnim izraslinama: "Puštaj to odmah!"

Autor:

ATV
18.05.2026 08:44

Рибари у БиХ ухватили рибу са чудним израслинама: "Пуштај то одмах!"
Foto: Printscreen/Facebook

Ribari u BiH su na Drini uhvatili ribu koja ima bijele izrasline po tijelu i glavi.

U videu koji su objavili pitali su o čemu se radi:

"Da li je ovo iko vidio na plotici. Nešto joj je poraslo, kao zubi, šta je ovo?", govorili su dok su sa nje otkidali izrasline.

U komentarima su vrlo brzo dobili odgovor.

"Radi se o bijelim, nazubljenim izraslinama na ribi, koje se nazivaju mrijesti osip (takođe poznate kao biserni organi). Slika prikazuje mužjaka tokom sezone mriješćenja. Bijele kvržice nisu bolest, već prirodna promjena na koži uzrokovana hormonima", glasio je jedan od komentar.

Ubrzo su stigli i oni malo oštriji koji su ribarima poručivali da je vrati u vodu jer je zabranjeno loviti.

"Pilotica je u mrijesti, a ti si kao odrastao na Drini i nisi nikad vidio šta je to. Trebao bi znati", poručili su im u komentaru.

"Puštaj to odmah! Vidiš da se mrijesti".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

