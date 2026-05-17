Sivi soko ukrao telefon biologu jer je zavirivao u gnijezdo

17.05.2026 15:17

Птица сиви соко
Foto: pexels/Ant Armada

Rutinska kontrola gnijezda mladunaca sivog sokola u zvoniku crkve Svetog Laurencija u belgijskom gradu Lokerenu pretvorila se u neobičan incident kada je ženka te ptice grabljivice zgrabila mobilni telefon biologa koji je obavljao istraživanje.

Biolog i volonter ornitološke grupe „Durmevali“, Joris Everart, pokušao je da fotografiše pticu u gnijezdu, kada je, prema njegovim riječima, ženka naglo reagovala i iz njegovih ruku istrgla mobilni telefon.

„Nakon što smo obavili prstenovanje mladunaca, pažljivo smo vratili ptiće na mjesto. Htio sam da napravim još jednu fotografiju kroz otvor na gnezdu. U tom trenutku ptica je zgrabila telefon direktno iz moje ruke“, naveo je Everart.

Prema njegovim riječima, ptica je ubrzo ispustila uređaj na krov zgrade iza crkve.

Lokacija telefona je naknadno praćena pomoću GPS sistema, nakon čega je pokrenuta potraga. U potragu je uključena i lokalna plesna grupa koja koristi objekat na koji je telefon pao, a uz pomoć drona uređaj je pronađen i bez oštećenja vraćen vlasniku.

Biolog je naveo da je telefon vraćen bez ijedne ogrebotine, uz napomenu da je riječ o „spektakularnom i srećnom završetku“ neobičnog incidenta.

Sivi soko je u Belgiji gotovo nestao sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, ali su se zahvaljujući zaštitnim mjerama i postavljanju gnijezda u crkvenim tornjevima postepeno vratili u prirodu.

(sputnik srbija)

