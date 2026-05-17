Sivi soko ukrao telefon biologu jer je zavirivao u gnijezdo

Rutinska kontrola gnijezda mladunaca sivog sokola u zvoniku crkve Svetog Laurencija u belgijskom gradu Lokerenu pretvorila se u neobičan incident kada je ženka te ptice grabljivice zgrabila mobilni telefon biologa koji je obavljao istraživanje.

Biolog i volonter ornitološke grupe „Durmevali“, Joris Everart, pokušao je da fotografiše pticu u gnijezdu, kada je, prema njegovim riječima, ženka naglo reagovala i iz njegovih ruku istrgla mobilni telefon.

„Nakon što smo obavili prstenovanje mladunaca, pažljivo smo vratili ptiće na mjesto. Htio sam da napravim još jednu fotografiju kroz otvor na gnezdu. U tom trenutku ptica je zgrabila telefon direktno iz moje ruke“, naveo je Everart.

Prema njegovim riječima, ptica je ubrzo ispustila uređaj na krov zgrade iza crkve.

Svijet Rode se vratile u Černobilj

Lokacija telefona je naknadno praćena pomoću GPS sistema, nakon čega je pokrenuta potraga. U potragu je uključena i lokalna plesna grupa koja koristi objekat na koji je telefon pao, a uz pomoć drona uređaj je pronađen i bez oštećenja vraćen vlasniku.

Biolog je naveo da je telefon vraćen bez ijedne ogrebotine, uz napomenu da je riječ o „spektakularnom i srećnom završetku“ neobičnog incidenta.

Sivi soko je u Belgiji gotovo nestao sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, ali su se zahvaljujući zaštitnim mjerama i postavljanju gnijezda u crkvenim tornjevima postepeno vratili u prirodu.

(sputnik srbija)